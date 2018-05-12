Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Питере погиб рабочий из Беларуси

На строительстве отеля в Питере погиб рабочий из Беларуси.

Информагентства Санкт-Петербурга сообщили, что на стройке со второго этажа дома № 43 в Центральном районе Петербурга упал 33-летний гражданин Белоруссии.


Как стало известно, мужчина получил множественные травмы, в результате которых он погиб на месте.
Представители Следственного комитета России начали проверку обстоятельств гибели белоруса.
По версии следствия, гражданин Беларуси работал на строительстве апарт-отель, под руководством ООО «Группа ЯРД», сообщают belnovosti.by




19:26 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё