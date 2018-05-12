В Питере погиб рабочий из Беларуси
На строительстве отеля в Питере погиб рабочий из Беларуси.
Информагентства Санкт-Петербурга сообщили, что на стройке со второго этажа дома № 43 в Центральном районе Петербурга упал 33-летний гражданин Белоруссии.
Как стало известно, мужчина получил множественные травмы, в результате которых он погиб на месте.
Представители Следственного комитета России начали проверку обстоятельств гибели белоруса.
По версии следствия, гражданин Беларуси работал на строительстве апарт-отель, под руководством ООО «Группа ЯРД», сообщают belnovosti.by
19:26 12/05/2018
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