В Питере погиб рабочий из Беларуси

Информагентства Санкт-Петербурга сообщили, что на стройке со второго этажа дома № 43 в Центральном районе Петербурга упал 33-летний гражданин Белоруссии.









Как стало известно, мужчина получил множественные травмы, в результате которых он погиб на месте.

Представители Следственного комитета России начали проверку обстоятельств гибели белоруса.

По версии следствия, гражданин Беларуси работал на строительстве апарт-отель, под руководством ООО «Группа ЯРД», сообщают belnovosti.by











