У россиян, переехавших в Беларусь, свои права. Водительские





Эта норма содержится в новой редакции закона “О дорожном движении”, выставленной на общественное обсуждение на “Правовом форуме Беларуси”.

В настоящее время россияне должны поменять свои национальные водительские права на белорусские в течение 90 дней после получения белорусского паспорта или вида на жительство. Иначе по истечении этого срока они лишаются права на управление механическими транспортными средствами и самоходными машинами на территории Беларуси.

Такой порядок сейчас действует в отношении всех иностранных граждан, а также лиц без гражданства, имеющих действительное водительское удостоверение и получающих белорусский паспорт или вид на жительство. Однако новая редакция статьи 5 закона “О дорожном движении” делает исключение для граждан Российской Федерации, имеющих российское национальное водительское удостоверение.





Также новая редакция закона ограничивает 1-м января 2020 года срок действия водительских удостоверений, выданных в Беларуси, а также на территории республик бывшего СССР, в которых не указан срок действия. Оба новшества вступят в силу через шесть месяцев после того, как закон будет принят и официально опубликован, то есть не раньше конца 2018 — начала 2019 года.

Новая редакция закона “О дорожном движении” разработана в Министерстве внутренних дел Беларуси. Её обсуждение продлится до 23 мая 2018 года, пишет Еврорадио.