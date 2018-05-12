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В Узе серьёзный пожар : полыхает лесопилка, из-за ветра в опасности жилые дома

Читательница «Сильных Новостей» поделилась снимками серьезного происшествия. В Узе на улице Лесной загорелась лесопилка, жилые дома находятся в опасной близости к пожару.


По словам местных жителей, лесопилка горит уже не в первый раз. На месте пожара работает несколько пожарных расчетов. Замечены автомобили скорой помощи и охраны природы. Местные жители неоднократно жаловались, что на лесопилке не соблюдаются меры пожарной безопасности.

К стало известно «Сильным Новостям», пожар начался в 12:20 — загорелись опилки. Это и так быстро-горючий материал, а ветер помог огню распространиться с молниеносной скоростью. Вероятность того, что огонь может перекинуться на жилые дома весьма высока. Площадь пожара просто огромна. МЧС спасли цеха, но на горящих зданиях с отходами начал лопаться и «стрелять» шифер.







18:13 12/05/2018






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