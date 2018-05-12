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На руках носят: в России возбудили уголовное дело на мужчину, пронесшего на руках полицейского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против мужчины, который схватил и пронес несколько метров сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошел 6 мая на станции «Сухаревская» московского метро, сообщает «Meduza».

На ролике видно, как мужчина подкрадывается к группе сотрудников Росгвардии, которые говорят с женщиной, хватает одного из них, со смехом проносит несколько метров и ставит на пол. Видео обрывается, когда другие росгвардейцы хватают мужчину за руки.

Согласно постановлению о возбуждении дела, которое опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, обвиняемый — мужчина 1990 года рождения.


В СК считают, что он действовал «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением [сотрудником Росгвардии] своих должностных обязанностей по охране общественного порядка», и «имея умысел на применение насилия, не опасного для здоровья».





19:06 12/05/2018






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