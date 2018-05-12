Инцидент произошел 6 мая на станции «Сухаревская» московского метро, сообщает «Meduza».





На ролике видно, как мужчина подкрадывается к группе сотрудников Росгвардии, которые говорят с женщиной, хватает одного из них, со смехом проносит несколько метров и ставит на пол. Видео обрывается, когда другие росгвардейцы хватают мужчину за руки.





Согласно постановлению о возбуждении дела, которое опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, обвиняемый — мужчина 1990 года рождения.









В СК считают, что он действовал «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением [сотрудником Росгвардии] своих должностных обязанностей по охране общественного порядка», и «имея умысел на применение насилия, не опасного для здоровья».







