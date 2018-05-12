Фото: Twitter / @Tutasay

В результате рейдов в двух ночных клубах Тбилиси в ночь с 11 на 12 мая полиция задержала 8 человек, которых подозревает в торговле наркотиками. МВД Грузии приняло решение о спецоперации после того, как на днях из-за передозировки «клубными наркотиками» погибли четыре подростка.

Во время рейда посетителей клубов выдворили на улицу, некоторые из них оказали сопротивление полиции и были задержаны. Утром, после составления административных протоколов, их отпустили. По словам посетителей, сотрудники МВД действовали очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения, передает «Грузия Онлайн».

Как сообщает издание «Новости Грузии», чтобы опротестовать действия МВД, у клубов Bassiani и Cafe Gallery собрались сотни людей. Позже протестующие переместились к зданию парламента на проспекте Руставели. Несколько участников стихийных акций были задержаны полицией — в МВД не уточнили точное число. Судя по всему, речь идет о десятках человек. Митингующие заявили, что не собираются расходиться и будут продолжать акцию под лозунгом «Танцуем вместе, сражаемся вместе».









Представители сферы развлечений — администрации клубов и организаторы клубного движения «Белый шум», а также руководитель проекта развития ночной экономики Серги Гварджаладзе заявили, что такие ночные рейды наносят ущерб не только имиджу грузинской полиции, но и экономике Грузии в целом.