Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Тбилиси проходит стихийная акция протеста после антинаркотических рейдов в ночных клубах

12 мая в столице Грузии началась стихийная акция протеста. Молодежь вышла на улицы после того, как полиция провела рейды в ночных клубах в поисках наркоторговцев — несколько дней назад из-за передозировки «клубными наркотиками» скончались четыре подростка.

Фото: Twitter / @Tutasay

В результате рейдов в двух ночных клубах Тбилиси в ночь с 11 на 12 мая полиция задержала 8 человек, которых подозревает в торговле наркотиками. МВД Грузии приняло решение о спецоперации после того, как на днях из-за передозировки «клубными наркотиками» погибли четыре подростка.

 

Во время рейда посетителей клубов выдворили на улицу, некоторые из них оказали сопротивление полиции и были задержаны. Утром, после составления административных протоколов, их отпустили. По словам посетителей, сотрудники МВД действовали очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения, передает «Грузия Онлайн».

 

Как сообщает издание «Новости Грузии», чтобы опротестовать действия МВД, у клубов Bassiani и Cafe Gallery собрались сотни людей. Позже протестующие переместились к зданию парламента на проспекте Руставели. Несколько участников стихийных акций были задержаны полицией — в МВД не уточнили точное число. Судя по всему, речь идет о десятках человек. Митингующие заявили, что не собираются расходиться и будут продолжать акцию под лозунгом «Танцуем вместе, сражаемся вместе».



Представители сферы развлечений — администрации клубов и организаторы клубного движения «Белый шум», а также руководитель проекта развития ночной экономики Серги Гварджаладзе заявили, что такие ночные рейды наносят ущерб не только имиджу грузинской полиции, но и экономике Грузии в целом.

tut.by
18:33 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё