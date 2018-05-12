В Москве задержали банду подпольных банкиров

В Москве задержали четырех участников сообщества, которые незаконно оказывали широкий спектр банковских услуг, рассказала РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Расследование ведут следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.









«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 млн руб.», — рассказала Волк.





Уголовное дело возбуждено по ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).









В ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 30 обысков, во время которых удалось изъять 8 млн руб., а также документы и другие вещественные доказательства. Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.



