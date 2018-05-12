Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Москве задержали банду подпольных банкиров

Следователи МВД задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они без лицензии оказывали банковские услуги, в том числе по инкассации, обналичиванию и кассовому обслуживанию.

В Москве задержали четырех участников сообщества, которые незаконно оказывали широкий спектр банковских услуг, рассказала РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование ведут следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 млн руб.», — рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

В ходе оперативно-следственных мероприятий проведено 30 обысков, во время которых удалось изъять 8 млн руб., а также документы и другие вещественные доказательства. Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, еще троих соучастников отпустили под подписку о невыезде.


rbc.ru
17:49 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё