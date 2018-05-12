В Чечне заявили, что нашли Ноев Ковчег

Съемка с квадрокоптера, на которой видно, что этот холм в горах Чечни действительно имеет контуры корабля.

Загадка Ноева Ковчега множество лет манит не только богословов, но и ученых. И среди тех, и среди других достаточно людей, мечтающих доказать, что Корабль, благодаря которому человечество спаслось от Великого Потопа, - не миф. До сих пор исследователи темы предполагали, что Ковчег надо искать на горе Арарат, к которой, согласно Библии, он и пристал. Однако ни одна из экспедиций даже на 50 процентов не подтвердила существования Ковчега, несмотря на то, что было найдено множество его якобы фрагментов, а также контур самого судна на горе Арарат. Потому гипотезы о его местонахождении продолжают появляться, пишет Комсомолка"





В Чеченской Республике темой Ковчега занялся местный искатель Марат Макажо — после того, как нашел на горе Садой-Лам республики странные окаменелости.





- Во время прогулки я заметил выступающие из горы слои породы, похожие по фактуре на бревна, - вспоминает он. - Камни прилегали друг к другу ровно и плотно, как балки в корабле. В самих камнях я не нашел примесей местной глины, они выглядели как рукотворные.

Марат Макажо утверждает, что эти окаменелости были когда-то бревнами Ковчега.





Размеры окаменелостей, а также съемка с квадрокоптера, позволившая увидеть, что гора имеет контур большого корабля, натолкнули Марата на мысль о том, что это может быть не просто судно.





- Размеры холма вполне подходят под описанные в Писании размеры Ковчега, - рассуждает Марат. - Я начал расспрашивать старейшин, живущих неподалеку от горы Садой-Лам. И они рассказали, что во время строительства мечети почти 100 лет назад на высокогорном плато нашли две гигантские деревянные балки. По их словам, дерево взялось будто из ниоткуда. Балки были настолько большие, что их никто не мог поднять - с трудом волоком дотащили, и теперь на них стоит наша мечеть. Другие жители, с которыми я общался, вспоминают много странных и даже мистических историй, связанных с горой.





Однако убедить археологов начать раскопки Марат пока не может:





- Они пожимают плечами и не верят в саму возможность найти мифический, по их словам, Ковчег.





Надежду Марату дала экспедиция Русского географического общества, которая планирует отправиться в Чечню и более детально изучить окаменелости. Пока же «открыватель» Ковчега ведет раскопки сам с помощью своих единомышленников и пытается привлечь к теме специалистов, публикуя видео своих наблюдений в интернете. Одну из таких записей мы попросили посмотреть профессора, доктора геолого-минералогических наук и главного научного сотрудника Геологического института РАН Владимира Трифонова.





- Это больше похоже на наносы известняка, которые на Кавказе имеют свое особенное происхождение, - прокомментировал он. - Эти структуры образовывались на дне океана Тетис, существовавшего на месте Северного Кавказа миллионы лет назад. Такие артефакты редко оказываются так высоко, однако вследствие движения тектонических плит такое вполне возможно и наиболее вероятно. Визуально это может напоминать дерево, а из-за воздействия среды оно может выветриться и принять удивительную форму.





Насколько мне известно, подобных случаев было несколько. Все они имеют отличительную черту: люди видят нечто визуально похожее на останки древнего корабля. Два самых ярких случая были зафиксированы в Турции, непосредственно у подножий и неподалеку от Арарата. В одном случае это были наносы, образовавшиеся сравнительно недавно. Они приобрели свою форму вследствие внешних воздействий, то есть вымывания и выветривания. Однако их структура слишком разительно отличалась от окаменелого дерева, которое чаще всего кварцуется (частично преобразуется в кварц. — Ред.), и почти никогда не остаётся мягким, как тот же известняк. Во втором случае структура была твердой, это были достаточно старые породы, которые даже вызвали интерес ученых. Группа геофизиков из Японии изучала это образование и ставила опыты, однако веских доказательств так и не смогла предоставить.





СПРАВКА «КП»





Сколько раз находили Ковчег?





Попытки найти Ковчег предпринимались примерно с 4 века нашей эры. Согласно библейской легенде, он должен был остановиться на склоне горы Арарат. Существует еще несколько районов, которые считаются его потенциальным местонахождением. Одним из основных мест, по мнению искателей, является так называемая Араратская аномалия - выступающие из снега «контуры корабля» на северо-западном склоне Арарата. Ученые объясняют ее образование естественными причинами, однако исследования на месте затруднены, так как местность является военной закрытой зоной в районе армяно-турецкой границы.





Предполагаемые останки Ноева ковчега возле горы Арарат в Турции Фото: Mfikretyilmaz





1. Одним из тех, кто «нашел» Ковчег, был русский военный летчик Владимир Росковицкий, который во время Первой мировой войны, пролетая над горой Арарат, увидел то, что он назвал «лежащим большим судном». Летчик написал рапорт об увиденном, а в 1917 году Россия якобы даже послала туда экспедицию, которая сделала несколько фотоснимков Ковчега, но в ходе революции отчет об экспедиции пропал. Позже и другие летчики, в частности, турок Дюрупинар в 1957 году, делали фотографии странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат. Фотоснимок Дюрупинара даже попал в журнал «Лайф» и стал поводом для очередных экспедиций, каждая из которых объявляла об обнаружении Ковчега.





Турок Дюрупинар в 1957 году сделал с самолета фотографию странного контура, похожего на корабль, у горы Арарат Фото: Википедия





2. В 1955 году французский исследователь Фернан Наварра привез с Арарата остатки доски, отломанной, по его словам, от деревянного остова Ковчега. Некоторые из исследований частично подтвердили возраст дерева в 5 000 лет, однако все эти выводы были весьма субъективными.





3. Совместная турецко-гонконгская экспедиция на гору Арарат в 2010 году сделала заявление, что нашла Ноев Ковчег на высоте 4000 метров вмерзшим в ледник и даже проникла в некоторые помещения внутри Ковчега, сделав видео и фотосъемку. Однако существует версия, что все эти съемки были смонтированы, чтобы произвести мировую сенсацию. Профессиональные археологи не воспринимают утверждения искателей Ковчега серьезно, считая все их открытия — плодом воображения.



