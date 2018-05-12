Для его уцелевших жителей построили новый город в 30 километрах от руин старого. Как выглядит Бэйчуань спустя 10 лет после масштабного землетрясения — в фотогалерее TUT.BY.





Фото: Reuters

12 мая 2008 года мощный катаклизм обрушился на китайскую провинцию Сычуань. Магнитуда землетрясения составила 7,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от административного центра провинции — города Чэнду. Повторные подземные толчки ощущались в Пекине, удаленном на 1500 км от эпицентра, а также в соседних странах. Бэйчуань, 6 апреля 2018 года. Фото: Reuters





Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия погибли около 70 тысяч человек, более 370 тысяч получили ранения. Были полностью разрушены 5,36 млн зданий, свыше 21 млн — повреждены. Миллионы жителей Китая остались без крыши над головой. Общий экономический ущерб от землетрясения был оценен в 86 миллиардов долларов США.





После землетрясения местные власти столкнулись с проблемой: восстановить город из руин казалось просто невозможным. Разрушения усугублялись оползнями, которые постепенно поглощали поваленные дома и технику. Было принято решение не отстраивать Бэйчуань, оставив его как напоминание о масштабном бедствии, которое довелось пережить Китаю. Для выживших жителей города и его окрестностей построили новый — в 30 километрах от руин. Одним из выживших стал Ма Цинган. Спустя 10 лет он вернулся взглянуть на свой старый дом, а точнее на то, что от него осталось





Фото: Reuters





Фото: Reuters





Фото: Reuters

Военные перед мемориальным комплексом в провинции Сычуань. На памятнике в виде расколотых часов указано точное время землетрясения. 11 мая 2018 года.



