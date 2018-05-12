В АВГУСТЕ 2008 года райцентр Хойники взбудоражило громкое преступление. Был убит сторож передвижной механизированной колонны. А с территории самого предприятия исчезли два автокрана… Чтобы найти и наказать всех причастных к преступлению злоумышленников, понадобилось почти 10 лет. «Сельская газета» узнала подробности из приговора суда.





Первый блин

С криминалом гомельчанин Игорь Чумаков* связался в пресловутые 90-е. Специализировался на автомобильных кражах. В те времена в Гомеле этим занимались организованные преступные группировки. Со временем все они были разгромлены, но отголоски доносились ещё долго.





Не собирался завязывать с темным прошлым и Чумаков. Зимой 2000-го он решил работать по-крупному в прямом и переносном смысле. Легковушки его больше не интересовали: риска много, а навара не очень. Другое дело – спецтехника.









Стал ездить по регионам, присматривая добычу. И нашел ее в Узденском районе. Глаза загорелись при виде двух «Уралов» с прицепами и гидравлическими погрузчиками, принадлежавшие местному лесхозу. Оставалось прийти и взять. Но одному такое не по зубам, вот Чумаков и обратился к товарищам – благо было к кому. Первым подельником стал одноклассник Вася Марковцов, с которым он с детства жил в одном доме. Вторым – учившийся в их же школе Виталий Чернов, имевший судимость за автоугоны. Он к тому времени жил в Минске, но для такого дела разве расстояние? Был и еще один сообщник, о котором до сих пор известно, что он из России и зовут его Славой.





Так создавалась преступная группа. Несколько раз по вечерам ее участники приезжали к деревообрабатывающему цеху лесхоза в поселке Смолзавод и, притаившись, наблюдали за сторожами. Кое-какие сведения удалось получить от одного из водителей, к которому обратились под предлогом покупки дизтоплива.





Вечером 28 февраля приступили к реализации плана. Василий Марковцов решительно направился к будке КПП. Постучавшись, задвинул байку о том, что опоздал на автобус и теперь не может уехать в Минск. Попросил разрешения посидеть до утра и как бы невзначай достал бутылку водки.





Пока горе-охранник и Марковцов выпивали, остальные незаметно прошмыгнули во двор лесхоза. Роль каждого была расписана по минутам. В радиаторы «Уралов» залили воду, а в баки – дизтопливо, которое слили из стоявшего тут же КамАЗа. Все шло как по маслу, но после того как бутылка опустела, сторож все-таки вышел во двор. И замер, увидев посторонних, возившихся возле лесовозов. Чумаков попытался импровизировать. Подойдя, протянул какие-то бумаги:





– Всё нормально, отец. Вот накладные: нужно взять машины. Приказ директора.





Не прокатило. Сторож пробормотал, что свяжется с руководством, и тут же направился в будку. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Чумаков заскочил следом и оборвал телефонный провод. А затем в его руках появился охотничий обрез, который он ткнул в бок сторожу и объяснил, что к чему. Тот замер на стуле.





Вскоре послышался рев двигателей. Понимая, что дело худо, охранник решился на хитрость и попросился в туалет. Чумаков отпустил его под конвоем Марковцова. Но едва тот отвернулся, сторож рванул наутек. Неподалеку находился дом одного из рабочих лесхоза. Влетев к нему, беглец попросил вызвать милицию…





До её приезда преступники успели угнать лесовозы. Правда, удалось уйти не всем. Подъезжая к лесхозу, сотрудники отдела охраны заметили Марковцова. На всякий случай его задержали. И не ошиблись…





Автокран уходит на Урал

Остальным удалось перегнать технику в Гомель и оставить на разных стоянках. Но лесовоз – не иголка в стоге сене. Довольно быстро транспорт был разыскан и возвращен лесхозу. Василий Марковцов предстал перед судом. Правда, товарищей не сдал. Плел байки о вымышленных подельниках. Настоящие остались на воле.





Впрочем, уже в следующем году Чумаков попался. За кражи, сопротивление при аресте, хищение и подделку документов получил 5 лет колонии. Позже был переведен в исправучреждение открытого типа. Но за уклонение от отбытия наказания и новые кражи залетел снова. И снова освободился раньше срока. К сожалению, подобные «посадки» становятся чем-то вроде курсов повышения квалификации для матерых уголовников. На полном пансионе за казенный счет.





2008 год Чумаков встречал вместе с приятелем, с которым мотал срок. Во время застолья тот поделился «творческими планами» – украсть автокран, принадлежащий ОАО «Рогачевстрой». Игорь заинтересовался. К делу подключили еще одного приятеля, имевшего водительские права нужной категории. Ему предстояло перегнать технику через границу.





Готовились основательно. Чтобы не засветиться, обзавелись камуфляжами, перчатками, масками из спортивных шапок. Арсенал пополнили радиостанции, инструмент для перекусывания дужки навесного замка, скотч и веревка.





Ночью 7 марта приехали к предприятию и, стоя поодаль, стали наблюдать. И не поверили удаче: безалаберный сторож пьянствовал с коллегой – охранником из соседней организации. А когда приятель ушел, завалился спать. Лучше обстановки для того, чтобы провернуть темные делишки, и не придумать. Ворвавшись на проходную, разбойники нещадно избили сторожа, который не успел и понять, что происходит.





Уходя, один из бандитов замотал жертву в одеяло и немного надрезал скотч. Через некоторое время избитый охранник кое-как освободился и, шатаясь, поплелся со связанными руками за спиной. В таком виде его и увидел коллега.





Налетчиков и след простыл. Как и стоявшего в ангаре автокрана. Преступники перегнали его в Псковскую область и около месяца держали на одной из стоянок. Чумаков изменил номера на раме, поменял идентификационные таблички. Нашлись и покупатели в Челябинской области, заплатившие за машину 56 тысяч долларов.





Хойникский след

Через полгода к команде присоединился еще один участник. Объектом нападения стала Хойникская ПМК.





Вечером 24 августа подъехали к ней на двух иномарках. Действовали по испытанной схеме. Сперва наблюдали, затем напали. Сторожа избивали с особой жестокостью, пустив в ход деревянную палку. Тем не менее мужчина сопротивлялся и даже смог стянуть маску с одного из преступников. В пылу схватки бандит обратился к напарнику по прозвищу. Узнай его сотрудники угро, сразу бы поняли о ком идет речь. Чумаков принял решение – сторожа нужно кончать…





Мужчину связали, заклеили рот скотчем и затянули в лесополосу рядом с предприятием. А затем Игорь затолкал его в свой «Фольксваген» и вывез в лес в нескольких километрах от райцентра. Там и убил изощренным способом. Очевидно, насмотревшись боевиков, негодяй вообразил себя крутым спецназовцем и голыми руками свернул беспомощной жертве шею…





Тем временем сообщники гнали по дороге два автокрана. В пути поменяли номера на транзитные. В наличии также имелись поддельные техпаспорта, путевые листы, страховки. Пересечь административную границу с Россией не составило труда. Транспорт перегнали сперва в Брянскую, а затем в Липецкую область. Перебили номера и сменили замки зажигания. А вот найти покупателей не успели. Спустя четыре месяца белорусские сыщики с помощью российских коллег нашли автотехнику. Однако разматывание всего клубка преступлений потребовало гораздо больше времени.





Дольше всех на свободе оставался Игорь Чумаков. Но в итоге ответить по закону за совершенные злодеяния пришлось и ему. Изначально – за преступления, совершенные в России. Уже были собраны доказательства о его криминальных похождениях на родине. Для проведения следственных действий и суда Чумакова доставили в Беларусь.









При рассмотрении дела он признавал вину лишь в хищениях техники. Однако категорически отрицал убийство сторожа Хойникской ПМК. Ответственность за это преступление Чумаков пытался переложить на одного из сообщников. Но не вышло.





Коллегия Гомельского областного суда признала его виновным в разбойных нападениях и умышленном убийстве. Приговор – 23 года колонии строгого режима. Причем отбывание этого срока начнется только после освобождения в России. Куда он и был возвращен после вступления приговора в силу. За свои лихие дела придется отвечать по полной.



