Минчанин забрался на вагон грузового поезда и получил электротравму

22-летний парень отдыхал с друзьями на даче у станции Степянка.





Молодые люди употребляли алкогольные напитки. Вечером один из их вышел на улицу, увидел стоящий грузовой поезд и решил забраться на вагон. Наверху от пламени электрической дуги парень получил ожоги и упал на землю, пишет БЕЛТА.









В результате происшествия молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Сейчас он находится в ожоговом отделении БСМП.



