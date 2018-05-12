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Минчанин забрался на вагон грузового поезда и получил электротравму

В результате происшествия молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Сейчас он находится в ожоговом отделении БСМП.

22-летний парень отдыхал с друзьями на даче у станции Степянка.

Молодые люди употребляли алкогольные напитки. Вечером один из их вышел на улицу, увидел стоящий грузовой поезд и решил забраться на вагон. Наверху от пламени электрической дуги парень получил ожоги и упал на землю, пишет БЕЛТА.


В результате происшествия молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Сейчас он находится в ожоговом отделении БСМП.


15:10 12/05/2018






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