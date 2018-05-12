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Гродно: реставрация через разрушение

Часть вежи Старого замка в Гродно разбили с перфоратором при реставрации.



Часть старинной башни над въездной аркой разобрали во время реконструкции Старого замка в Гродно. Горожан возмутил факт, что при этом строители использовали перфоратор, а часть старинных сторойматериалов скидывали в мусор.

Работы по разбору части стены старинной вежи закончились 11 мая. Сейчас в строении конца XVI века над входной аркой появилось большое отверстие, похожее на огромный оконный проем. Его размеры – примерно три метра в ширину и около пяти метров в высоту.


По проекту, в стене сделали большой проем для окна, которое было в башне над входной аркой при строительстве замка архитектором Гуччи в конце XVI века. Проект согласован с Министерством архитектуры.

"Армагедон устроили, по-другому никак нельзя назвать. На глазах у прохожих за несколько часов взяли и разбомбили полстены. Мы знали, что здесь будут делать проем, но не думал, что так брутально", — рассказал гродненский историк и краевед Мечислав Супрон, который случайно стал очевидцем демонтажа.

Он подчеркнул, что стену разбирали обычные строители, которые, скорее всего, не имеют представления о методах реставрации исторических памятников.

"Вчера эти рабочие дома, коровники, магазины строили, а сегодня их отправили на Старый замок", — добавил Супрон.

Старый замок в Гродно включен в список историко-культурных ценностей первой категории и требует более бережных работ. Но у гродненских строителей, занятых на реставрации замка XVI века, в ход шли перфораторы и лопаты, которыми часть разбитых строительных материалов сгребали в ковш со строительным мусором.


"Проблема даже не в перфораторах, а в подходе к реставрации. В мировой практике принято кирпичик за кирпичиком снимать и исследовать исторический материал. Теперь навсегда утрачена информация, которая хранилась в этих стенах", — добавил Супрон.

Историк предположил, что брутальные методы используются, чтобы сделать демонтаж максимально быстро и дешево. Но в мировой практике реконструкции это считается грубейшим нарушением и нехорошим тоном.

Как ранее писал Sputnik, реставрация Старого замка в Гродно началась осенью прошлого года. За основу взят проект Владимира Бачкова, который бы предложен в начале 90-х годов прошлого века.


По задумке разработчиков, замок и прилегающие к нему постройки должны выглядеть так же, как и в конце XVI века, когда они были построены по заказу Стефана Батория итальянским архитектором Санти Гуччи.

Первая очередь реставрации включает восстановление галереи от дворца к входной браме, восстановление самой брамы, строительство стены над Неманом до Средней башни, мерной избы, самой Средней башни и примыкающей к ней каменицы.



13:09 12/05/2018






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