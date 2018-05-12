Приговор «брестскому Джеймсу Бонду» оставлен в силе

Столь суровый приговор 33-летнему брестчанину вынесен по совокупности нескольких статей Уголовного Кодекса: мошенничество в особо крупном размере; подстрекательство к даче взятки в крупном размере; заведомо ложный донос о совершении преступления; незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. «Медийной персоной» Строганов стал в связи с аферой с автомобилем «Бентли» и незаконным получением крупного страхового возмещения.









По приговору суда в пользу филиала по Брестской области «Белгосстраха» с виновного взыскано около 60 тысяч рублей (порядка 30 тысяч долларов). Кроме того, более 20 тысяч долларов он должен выплатить инженеру-конструктору одного из брестских предприятий. Эти деньги он выманил у своего бывшего друга мошенническим путем, шантажируя его наказанием за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще 55 тысяч долларов, якобы предназначавшиеся для дачи взятки, обращены в доход государства. Таким образом брестский бизнесмен - заместитель директора одного из предприятий, которому Строганов обещал решить вопрос с получением земельного участка в районе Тельмов путем дачи взятки должностному лицу, остался, что называется, при своих интересах.





Сам мошенник не скрывал, что примером для подражания для него является Джеймс Бонд. При обыске в доме на территории садового товарищества, где он жил, была найдена «стреляющая ручка», которую эксперты признали огнестрельным оружием. Решение двух судебных инстанций он может обжаловать в президиум Брестского областного суда и в Верховный суд.



