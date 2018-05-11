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Отомстил: иностранец сообщил, что жительница Вилейки везет из Африки бомбу

В национальный аэропорт "Минск" 8 мая поступил звонок из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина, назвавшийся гражданином Судана, сообщил, что 29-летняя жительница Вилейки собирается привезти из Африки в Беларусь бомбу.