Отомстил: иностранец сообщил, что жительница Вилейки везет из Африки бомбу
В национальный аэропорт "Минск" 8 мая поступил звонок из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина, назвавшийся гражданином Судана, сообщил, что 29-летняя жительница Вилейки собирается привезти из Африки в Беларусь бомбу.
Как информирует сайт kraj.by, проверку по этому факту провела вилейская милиция. Выяснилось, что мужчина совершил клевету из ревности. С любимой женщиной у него испортились отношения, она прислала ему фото, на котором была с другим мужчиной. В ответ суданец пообещал белоруске проблемы. Милиционеры проверили ноутбук женщины, просмотрели ее переписку с иностранцем и не нашли никаких признаков того, что она готовила террористический акт. Впоследствии во время видеозвонка суданец признался, что солгал.
11:52 12/05/2018
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