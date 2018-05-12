Преступление и наказание: штраф от 120 до 600 долларов за 10 литров крашеной солярки. Сурово?
Недалеко от деревни Серебрище участковый Барановичского РОВД задержал 27-летнего жителя деревни Севрюки, который ехал на личном тракторе. В тракторе милиционер нашел канистру с 10 литрами окрашенной солярки и изъял ее у водителя.
Как сообщает intex-press, мужчина рассказал, что канистру нашел в апреле этого года на обочине дороги вблизи деревни Полонка. Но это, по сути, уже не так важно, потому что в отношении сельчанина составили административный протокол за хранение физлицом окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции (ч.6 ст.12.30 КоАП РБ). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 245 до 1225 рублей (от 10 до 50 базовых величин).
10:04 12/05/2018
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