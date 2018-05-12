Radio Svaboda svaboda.org

Преступление и наказание: штраф от 120 до 600 долларов за 10 литров крашеной солярки. Сурово?

Недалеко от деревни Серебрище участковый Барановичского РОВД задержал 27-летнего жителя деревни Севрюки, который ехал на личном тракторе. В тракторе милиционер нашел канистру с 10 литрами окрашенной солярки и изъял ее у водителя.