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В Минске задержали женщину, похитившую деньги под видом социального работника

Милиция задержала неработающую, ранее судимую за кражи минчанку, которая, притворившись социальным работником, совершила кражу денег.

"По итогу оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что подозреваемая иногда помогала своей матери, которая работает в социальной службе. Именно в один из таких случаев она не удержалась от соблазна и похитила 175 долларов США и 20 евро. Деньги тут же были потрачены на алкоголь и игровые автоматы", - рассказала подробности дела официальный представитель Партизанского РУВД Минска Жиленкова Лилиана.


В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу. Наказание по первой части данной статьи предусматривает общественные работы или штраф, или исправительные работы до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок


09:54 12/05/2018






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