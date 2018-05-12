«Таблетку от похмелья» успешно испытали на мышах

Фото с сайта Naked Science

Антидот, нейтрализующий алкоголь и токсичные продукты его распада, спасет от похмелья — и уже доказал свою эффективность в экспериментах на грызунах.





Несмотря на десятки тысяч лет употребления спиртных напитков, человечество до сих пор не может справиться с банальным похмельем. По словам профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юньфэна Лу (Yunfeng Lu), до десяти процентов обращений к врачам скорой помощи в США связаны с острым отравлением алкоголем, он же остается и серьезным фактором риска смерти от многих болезней, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и поражения печени.









В самом деле, с точки зрения физиологии организм лишь борется с отравлением. Этанол — яд, и именно в печени реализуются главные шаги его метаболизма и нейтрализации: превращение в еще более токсичный ацетальдегид, а затем в безвредную уксусную кислоту. Однако при избытке спирта второй, более медленный этап не поспевает за первым, и ацетальдегид накапливается в организме. При этом расходуется большое количество энергии, которая изымается у других потребителей. Все это вкупе с обезвоживанием приводит к весьма тяжелому и даже опасному состоянию похмелья.





Клетки печени (гепатоциты) превращают алкоголь в ацетальдегид с помощью фермента алкогольдегидрогеназы, а ацетальдегид в уксус — ацетальдегиддегидрогеназы. Кроме того, фермент каталаза нейтрализует опасные молекулы пероксида водорода, образующиеся во время реакций. Юньфэн Лу и его коллеги попробовали объединить три белка в единой «таблетке от похмелья» — или «антидоте против алкогольной интоксикации», как ученые сами называют его в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.





Все три фермента давно и неплохо изучены, отработаны технологии их получения, так что главной проблемой в создании такого препарата остается его точная и безопасная доставка в клетки печени. Для этого белки упаковали в биосовместимые нанокапсулы, которые обеспечивают их работу в нужном месте. Прототип был испытан на лабораторных мышах — и уже через четыре часа уровень алкоголя в их крови оказался на 45 процентов ниже, чем у контрольной группы грызунов, которые получали только спиртное, но не «антидот».









Более того, содержание ацетальдегида у этих животных не повысилось, оставшись на крайне низком уровне. Разница была заметна и невооруженным глазом: после инъекции нанокапсул пьяные мыши (которые, как и люди, в конце концов стремятся свалиться в беспробудный сон) просыпались раньше и выглядели бодрее контрольной группы. По словам Юньфэня Лу, к испытаниям на людях ученые собираются приступить уже в течение года, пишет Naked Science







