Жить и умереть на работе как неотъемлемое право белоруса

Жизнь — больше чем работа. Это очевидно и не нуждается в доказательствах. Но где там. Благоразумные японцы умирают от переработок, прагматичные американцы — расстреливают коллег. Белорусы вешаются. Случившиеся одна за другой трагедии руководителей агрохолдинга «Купаловское» и «Бобруйскмолоко» шокировали. Образованные, успешные, в расцвете сил люди выбрали страшный способ решить свои проблемы. Не факт, что проблемы именно рабочие, хотя рабочих проблем у руководителя любого уровня — в избытке. И они наверняка стали или питательной средой, или последней каплей.





Треть жизни каждый белорус-нетунеядец проводит на работе. Все, что нужно для того, чтобы это время было использовано с максимальной пользой для гражданина и общества, у нас есть. Есть напряженное задание, есть недремлющие контролеры и карающее правосудие. Вот-вот заработает и антитунеядское законодательство, чтобы замкнуть круг безысходности и оказаться под тотальным контролем.





Пришел на работу? Кошельком и свободой отвечаешь за недостачу на складе, распределение билетов на «Славянский базар», расчеты с контрагентами и даже последствия российско-украинского конфликта, сорвавшего, как на Оршанском авиаремонтном заводе, весь бизнес-план.





Устал, психанул, уволился и замешкался с новым трудоустройством? Извольте в базу и на комиссию по трудным жизненным ситуациям — объясняться. И даже если в комиссии соберутся самые чуткие представители местной власти, вряд ли такая перспектива добавит оптимизма новоиспеченному безработному. А быстро найти новое место в райцентре или на селе — тот еще квест.





Кстати, еще и не факт, что со старого отпустят. Это только форумным мастерам анонимного пока комментария кажется, что на каждое теплое место стоит очередь претендентов. Думаете, много желающих занять кресло, к примеру, Николая Патрончика? 45 лет отдать Круглянской ПМК, сделать из скромной межколхозной строительной организации одного из лидеров отрасли, отстроить среди прочего малую родину президента — и умереть в СИЗО в 67 лет? Вменяемый ему состав преступления серьезный — хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями на сумму около 500 тысяч долларов. Но тяжело больной и сильно немолодой человек не мог ждать завершения расследования, к примеру, под домашним арестом?





Не знаю, как влетает следователям, если подопечный, получивший более мягкую меру пресечения, исчезает из Беларуси, объявляясь где-нибудь на Кипре или в Польше. Да и способы контролировать передвижение человека без запирания его за решеткой давно известны. Но если он отправляется прямиком на кладбище, то дальше ваши обвинения — игра в одни ворота с бесславной победой в финале.









Масштабы давления на руководителя среднего звена в Беларуси впечатляют. Вот КГК нашел 60 тонн слежавшихся минеральных удобрений, не проходивших по учету. «Сейчас на их примере возбудили уголовное дело, арестовали одного руководителя, если второй успеет исправиться, может, не посадим его, — предупреждает председатель КГК Леонид Анфимов. — Резонанс, который пойдет от этих уголовных дел, а по результатам их возбудили аж 49, должен многих научить, как правильно работать в интересах государства».





А если кто-то поймет, что ему светит стать пятидесятым, контролеры — страшно, адвокаты — дорого, а выход — один, значит, он — слабое звено. Получите венок от профсоюза.





И перестаньте уже повторять про «вор должен сидеть в тюрьме»! «Я хотел только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием. А главное — моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей», — говорит старый мудрый Михал Михалыч Бомзе на залихватские рассуждения Глеба Жеглова. И даже с поправкой на послевоенное суровое время очевидно, что он прав.





Самое удивительное — попытки пристроить рядом с созданной машиной контроля, диктата, разгромных совещаний и угроз веселую айтишную песочницу для креативных, хорошо одетых людей без языкового, ментального и интеллектуального барьера с западным миром. Боюсь только, что и они сами, и их идеи, и их деньги размножаться в неволе не будут. Не бывает IT-страны за «великой китайской стеной». Страна будет одна. Пока вопрос — какая.



