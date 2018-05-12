Полуторогодовалая девочка отравилась, выпив кислоту для чистки труб

"Установлено, что 10 мая в Шарковщинский РОВД из районной больницы поступило сообщение о доставлении малолетней девочки с отравлением и химическим ожогом внутренних органов", - рассказала С.Сахарова.

Как выяснилось позднее, ребенок был дома вместе с матерью и бабушкой. "Полуторогодовалая девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и выпила часть жидкости. Мать немедленно стала промывать дочери рот водой и вызвала бригаду скорой медицинской помощи", - продолжила она.

По информации С.Сахаровой, в настоящее время ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении учреждения здравоохранения.

Предположительно установлено, что в пластиковой бутылке из-под жидкого мыла находилась кислота для чистки труб.

Семья по месту жительства характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится.

"Следователи в очередной раз обращаются к родителям: дети требуют к себе повышенного внимания. В малолетнем возрасте детьми движет желание попробовать все на вкус. Во избежание трагедии храните потенциально опасные бытовые чистящие средства и лекарства вне досягаемости детей. Берегите детей!", - подчеркнула С.Сахарова.



