Полуторогодовалая девочка отравилась, выпив кислоту для чистки труб
Шарковщинский РОСК устанавливает обстоятельства отравления ребенка в одной из деревень района, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
"Установлено, что 10 мая в Шарковщинский РОВД из районной больницы поступило сообщение о доставлении малолетней девочки с отравлением и химическим ожогом внутренних органов", - рассказала С.Сахарова.
Как выяснилось позднее, ребенок был дома вместе с матерью и бабушкой. "Полуторогодовалая девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и выпила часть жидкости. Мать немедленно стала промывать дочери рот водой и вызвала бригаду скорой медицинской помощи", - продолжила она.
По информации С.Сахаровой, в настоящее время ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении учреждения здравоохранения.
Предположительно установлено, что в пластиковой бутылке из-под жидкого мыла находилась кислота для чистки труб.
Семья по месту жительства характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится.
"Следователи в очередной раз обращаются к родителям: дети требуют к себе повышенного внимания. В малолетнем возрасте детьми движет желание попробовать все на вкус. Во избежание трагедии храните потенциально опасные бытовые чистящие средства и лекарства вне досягаемости детей. Берегите детей!", - подчеркнула С.Сахарова.
08:43 12/05/2018
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