Египетский суд признал невиновным четырехлетнего ученика начальной школы, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Инцидент произошел в провинции Бухейра на севере страны.

Адвокат обвиняемого Мохаммед Хамаде рассказал, что отец поцелованной одноклассницы не ограничился разговором с родителями мальчика, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала это дело в специальный суд по мелким преступлениям.





Суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что обвинение не входит в его юрисдикцию.









Однако, рассказывает адвокат, на этом инцидент не был исчерпан: дело было передано в суд более высокой инстанции в городе Хоуш-Иса. Уже там мальчика признали невиновным, указав на необоснованность обвинений.





Дело тянулось с декабря прошлого года, когда в местный полицейский участок явился мужчина и заявил, что его дочери домогается четырехлетний мальчик.





При этом местная пресса отмечает, что у заявителя есть серьезные разногласия, пишет Би-би-си.





Инцидент бурно обсуждался в египетских соцсетях: кто-то смеялся над отцом девочки, многие выступали с резкой критикой.





«Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе», — пишет Сахар в «Фейсбуке».





«Я не думаю, что отец девочки ожидал какого-то другого результата. Просто таким образом он хотел выразить свое неодобрение подобного поведения», — пишет Ахмет Мухтар.





«Какими бессмысленными вопросами занят коллективный разум египтян», — сетует Сирадж Сирадж.



