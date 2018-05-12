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В Египте на 4-летнего мальчика подали в суд. Ребенка обвинили в домогательствах

Мальчик поцеловал свою одноклассницу, которой тоже четыре года, и возмущенный отец девочки обратился в суд.

Египетский суд признал невиновным четырехлетнего ученика начальной школы, обвиненного в сексуальных домогательствах. 
Инцидент произошел в провинции Бухейра на севере страны.
Адвокат обвиняемого Мохаммед Хамаде рассказал, что отец поцелованной одноклассницы не ограничился разговором с родителями мальчика, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала это дело в специальный суд по мелким преступлениям.

Суд отказался рассматривать дело, сославшись на то, что обвинение не входит в его юрисдикцию.

Однако, рассказывает адвокат, на этом инцидент не был исчерпан: дело было передано в суд более высокой инстанции в городе Хоуш-Иса. Уже там мальчика признали невиновным, указав на необоснованность обвинений.

Дело тянулось с декабря прошлого года, когда в местный полицейский участок явился мужчина и заявил, что его дочери домогается четырехлетний мальчик.

При этом местная пресса отмечает, что у заявителя есть серьезные разногласия, пишет Би-би-си.

Инцидент бурно обсуждался в египетских соцсетях: кто-то смеялся над отцом девочки, многие выступали с резкой критикой.

«Суд, который оправдал ребенка, должен был заодно арестовать отца девочки и подвергнуть его психиатрической экспертизе», — пишет Сахар в «Фейсбуке».

«Я не думаю, что отец девочки ожидал какого-то другого результата. Просто таким образом он хотел выразить свое неодобрение подобного поведения», — пишет Ахмет Мухтар.

«Какими бессмысленными вопросами занят коллективный разум египтян», — сетует Сирадж Сирадж.


08:16 12/05/2018






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