NASA рассказало о планах отправить на Марс мини-вертолет

Фото: JPL-Caltech / Zuma / Global Look Press

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует к 2020 году вместе с новым марсоходом отправить на Марс небольшой «вертолет». Удаленно контролируемый аппарат будет должен испытать возможность полета в атмосфере другой планеты, передает Reuters.

Аппарат Mars Helicopter будет удаленно управляться специалистами с Земли. Таким образом, несмотря на название, он будет представлять собой скорее коптер, чем вертолет в традиционном понимании. Вес планируемого аппарата составит порядка 1,8 кг, а размер будет немногим больше бейсбольного мяча. В воздухе его будут поддерживать несколько лопастей.

Одной из основных проблем для такого аппарата станет то, что атмосфера Марса сильно разрежена. «Рекорд высоты для вертолета на Земле составляет 12200 м. Плотность атмосферы Марса составляет лишь 1% от земной, поэтому когда вертолет будет даже просто находиться на поверхности планеты, для него это будет эквивалентом земных 30 км высоты», — рассказал Мими Анг, глава проекта. Для того, чтобы аппарат смог держаться в воздухе, его лопасти будут вращаться со скоростью 3 тыс. оборотов в минуту — это почти в десять раз быстрее, чем скорость вращения лопастей вертолета на Земле.

По плану, аппарат будет размещен марсоходом на поверхности планеты. После команды, поданой с Земли, он будет должен начать испытания. Вначале специалисты проверят его возможность к полету, подав команду на 30 секундное зависание на высоте около трех метров. Вслед за этим длина и продолжительность полетов будут постепенно увеличиваться, пока не достигнут нескольких сотен метров и 1,5 минут по длительности. Для подзарядки «вертолет» будет использовать солнечные батареи.

Запуск миссии на Марс состоится в 2020 году. В феврале 2021 года марсоход вместе с Mars Helicopter должен достичь поверхности планеты.