В Бобруйске несколько часов ловили пришедшую в город лосиху

По его словам, лосиху прохожие увидели гуляющей по улице Парковой, 33 и сообщили об этом в различные службы. Несколько часов понадобилось приехавшим на место представителям МЧС, милиционерам и сотрудникам природоохранных организаций, чтобы поймать непокорное животное.





Когда лосиху таки поймали, ветеринар сделал ей укол, чтобы временно усыпить. Затем животное было связано, водружено на самосвал и вывезено в лес. При этом куда именно отвезли лосиху, не сообщается, чтобы не дать браконьерам возможности поживится, поскольку лосиха еще какое-то время проспит в лесу под воздействием снотворного препарата.