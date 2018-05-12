Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Бобруйске несколько часов ловили пришедшую в город лосиху

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника Бобруйской межрайинспекции охраны животного и растительного мира Валерия Глушко.

По его словам, лосиху прохожие увидели гуляющей по улице Парковой, 33 и сообщили об этом в различные службы. Несколько часов понадобилось приехавшим на место представителям МЧС, милиционерам и сотрудникам природоохранных организаций, чтобы поймать непокорное животное.

Когда лосиху таки поймали, ветеринар сделал ей укол, чтобы временно усыпить. Затем животное было связано, водружено на самосвал и вывезено в лес. При этом куда именно отвезли лосиху, не сообщается, чтобы не дать браконьерам возможности поживится, поскольку лосиха еще какое-то время проспит в лесу под воздействием снотворного препарата.
07:15 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё