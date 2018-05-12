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Туркменбаши запретил цифры 77 на автомобилях

В Туркменистане власти Балканской и Дашогузской областей отбирают у автомобилистов номерные знаки, начинающиеся цифрой 77.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Радио Азатлык, ожидается, что ограничения на так называемые «красивые» номера до конца мая или начала июня распространятся на всю страну.

Корреспондент Азатлык в Дашогузе сообщил о том, что в течение одной недели в Балканском велаяте были задержаны практически все автомобили, номера которых начинались на цифры 77.

Сейчас  эти автомобили находятся на штрафстоянке дорожной полиции.

«Как сообщил инспектор дашогузской городской дорожной полиции, номерами автомобилей, которые начинаются на 77, теперь смогут пользоваться только родственники Аркадага (то есть президента страны) в связи с тем, что недавно в велаяте одним из инспекторов был остановлен кто-то из его близких.

По его словам, именно по этой причине министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен недавно выговор», - сообщил корреспондент Азатлык в Дашогузе.

По его словам, региональная полиция работает в круглосуточном режиме.


Отметим, что президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел Искендеру Муликову 27 апреля.

В официальной хронике сообщалось, что причиной выговора является «неудовлетворительное исполнение должностных полномочий», а также «ослабление надзора за подведомственными органами».

07:29 12/05/2018






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