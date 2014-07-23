Олеся Садовская убеждена, что "не совершала никаких поступков, влекущих нарушение прав и интересов её дочери, не оказывала на нее негативного влияния, надлежащим образом выполняла свои родительские обязанности, а раздельное проживание и необоснованная разлука стали для них тяжелым потрясением". Она посчитала, что было нарушено ее личное неимущественное право – право на материнство, и просила суд возместить моральный вред, причиненный ей и ее дочери должностными лица различных госструктур Молодечненского района, который оценивала в 82 000 рублей и 40 000 рублей соответственно.





Однако, судья Наталья Герман посчитала, что доводы истицы о незаконных действиях сотрудников Молодечненского РОВД не нашли подтверждения, а применение в отношении Олеси Садовской физической силы и спецсредств являлось вынужденным и правомерным, поскольку якобы требовалось пресечь ее противоправные действия.





Что касается незаконного помещения на принудительное лечение и отобрание дочери в этот период, а также нарушения врачебной тайны, то суд посчитал, что отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома обоснованно обратился с исковыми требованиями об отобрании ребенка без лишения родительских прав с целью защиты прав и интересов несовершеннолетней, а врачебная тайна не была нарушена, так как информация о наличии у истицы заболевания уже имелись в постановлении суда Молодечненского района от 23.07.2014 года и была отправлена в отдел образования, спорта и туризма поскольку было установлено, что Олеся Садовская не состоит в браке и имеет малолетнюю дочь.









При этом суд не учел, что два года назад тот же суд признал, что отбирать ребенка у Олеси Садовской на основании диагноза было незаконно; что прокуратура признала нарушением раскрытие врачебной тайны; что Минздрав пояснил, с какой целью можно использовать перечень заболеваний.





Кроме того, он счел уместным взыскать с Олеси Садовской госпошлину в размере 147 белорусских рублей.



