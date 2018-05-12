Санаторная война Беларуси под солнцем Сочи

В картотеке сайта «Электронное правосудие» содержатся сведения о более чем 70 различных дел с участием ГУ «Санаторий Беларусь» Управления делами президента РБ как в роли ответчика, так и истца.





Несколько лет санаторий судился со своими российскими подрядчиками, которые участвовали в масштабной реконструкции белорусской недвижимости за рубежом https://belaruspartisan.by/economic/305786/. К осени 2013 года общая сумма исков, которую кредиторы хотели взыскать с санатория, превышала 450 млн. росс. руб. (на то время — почти 14 млн. дол.). От каких-то исков удалось отбиться, по другим суды идут до сих пор. Например – с ООО «Финансово-Строительная Группа «Корпорация», с которой еще в 2011 году был заключен договор на строительство оздоровительного комплекса в Красной Поляне. В настоящее время российская компания требует с белорусского санатория неустойку по этому договору и проценты за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма составляет более 20 млн. российских рублей (примерно 32 тыс. дол.).





К месту заметить, что дважды истцы обращались в суды с заявлениями о признании белорусской здравницы банкротом. Очередные «свежие» судебные тяжбы связаны с коммунальными и прочими платежами.





В январе текущего года Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с санатория «Беларусь» в пользу ООО «Сочиводоканал» задолженность по оплате за сверхнормативный сброс сточных вод в размере 1 млн. 252 тыс. руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 25,5 тыс. руб. Эта история давняя, но конца пока не видно.





Суть дела. В 2007 году между сторонами был заключен договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, в соответствии с которым истец производит отпуск питьевой воды на объекты ответчика из городского водопровода через присоединительные сети ответчика, а также прием сточных вод от ответчика и его субабонентов, а ответчик обязуется своевременно производить оплату истцу за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством, а также производить дополнительную оплату за прием сточных вод с превышением допустимых концентраций.









В феврале 2015 года сотрудники «Сочиводоканала» прибыли на объект для отбора проб сточных вод, отводимых санаторием в централизованную систему канализации. Однако они не смогли выполнить свою работу и узнать, что сливает санаторий в канализацию Сочи -- администрация «Беларуси» отказала им в допуске. О причинах такого не гостеприимства в судебном реше не сообщается. В суде представитель ответчика этот факт не отрицал и назвал «Сочиводоканал» ненадлежащим истцом.





Суд же требования истца признал обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме. Санаторий «Беларусь» обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Рассмотрение дела назначено на 24 мая.





Параллельно белорусская здравница втягивается в еще одну тяжбу. С исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось муниципальное унитарное предприятие «Сочитеплоэнерго». Оказывается, санаторий «Беларусь» задолжал сочинским коммунальникам за тепловую энергию. Задолженность составила 460 тыс. руб., из которых треть – набежавшая пеня.





4 мая суд принял исковое заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. Разбирательство начнется 21 июня.