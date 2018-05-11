Во время земляных работ у Коложи попадаются захоронения людей

Проект по благоустройству территории возле Коложи включает в себя обновление дренажной системы, отвод воды от фундамента храма, а также замену брусчатки на территории, пишет hrodna.life





«Нет ничего удивительного, что во время благоустройства территории храма рабочие находят захоронения. Известно, что здесь хоронили людей очень долгое время. Такова была практика, — рассказывает настоятель храма Александр Болонников. — Все, что находим, мы сохраняем и после провед









Известно, что работы на территории храма идут под надзором научного руководителя проекта. Ответственная организация — УКС Гродненского облисполкома.





Серьезные раскопки у Коложи проводились в 1930-х годах, в советское время, а также в начале 2000-х годов. Теперь археолог на месте не присутствует, несмотря на то, что ведутся земляные работы.