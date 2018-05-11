Во время земляных работ у Коложи попадаются захоронения людей
Захоронения обнаружили строители у Коложского храма во время работ по благоустройству территории. Все останки сейчас собирают, чтобы после судебно-медицинской экспертизы перезахоронить возле церкви.
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Проект по благоустройству территории возле Коложи включает в себя обновление дренажной системы, отвод воды от фундамента храма, а также замену брусчатки на территории, пишет hrodna.life
«Нет ничего удивительного, что во время благоустройства территории храма рабочие находят захоронения. Известно, что здесь хоронили людей очень долгое время. Такова была практика, — рассказывает настоятель храма Александр Болонников. — Все, что находим, мы сохраняем и после провед
Известно, что работы на территории храма идут под надзором научного руководителя проекта. Ответственная организация — УКС Гродненского облисполкома.
Серьезные раскопки у Коложи проводились в 1930-х годах, в советское время, а также в начале 2000-х годов. Теперь археолог на месте не присутствует, несмотря на то, что ведутся земляные работы.
20:56 11/05/2018
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