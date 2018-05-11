Цифра дня. 3,6 тысячи белорусов попали в «пенсионную ловушку»

Размер пенсии у этой категории получателей составляет 103,29 рубля.

Соцпенсию мужчины могут оформить с 65 лет, женщины — с 60 лет.

«Численность таких пенсионеров 3,6 тысячи человек — всего 5% от числа получателей социальной пенсии, или 0,14% от общей численности пенсионеров. Размер пенсии у этой категории получателей составляет 103,29 рубля», — уточняют в Минтруда.





В ведомстве уточняют, что в Беларуси социальную пенсию сейчас получают почти 72 тысячи белорусов.





«В основном это дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры социальной пенсии зависят от категории получателей и тяжести инвалидности (степени утраты здоровья). Так, у инвалидов 3 группы размер этой пенсии составляет 154,94 рубля. У инвалидов 1 группы — 227,24 рубля, в таком же размере выплачивается пенсия детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья, — отмечают в Минтруда. — Как и другие лица с невысоким доходом, получатели социальной пенсии вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью».









В сентябре прошлого года в Минтруда сообщали, что около 3,7 тысячи белорусов не приобрели права на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы.





До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

