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Первый памятник Костюшко в Беларуси откроют 12 мая

Первый памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси уже установили. Он находится в Меречевщине возле Косово в Ивацевичском районе, возле музея национального героя Польши и США. Торжественное открытие пройдет 12 мая, начало в 12:00. Ожидается приезд сотен людей.

"Таких красивых памятников вы еще не видели", — пишет в Facebook инициатор этого проекта, общественный деятель Глеб Лободенко. До торжественного открытия он решил не показывать, как выглядит памятник, поместил снимки, на которых его можно рассмотреть только частично.


К открытию памятника Костюшко сделали специальную доску с именами жертвователей (сбор средств происходил с помощью краудфандинга). Она будет находиться в музее Костюшко.

Тадеуш Костюшко (1746 — 1817) был руководителем освободительного восстания 1794 года в Речи Посполитой против Российской империи. Также он участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов. До сих пор в нашей стране были только два бюста Костюшко, установленные в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района Брестской области (там была усадьба Костюшко) и на территории американского посольства в Минске.

Источник: "Еврорадио"
20:13 11/05/2018






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