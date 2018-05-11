Сына Людмилы Лапко посадили 4 года назад, когда ему было 19 лет. Сейчас парню 23, а сидеть за решеткой осталось еще 9 лет. Посадили, как и большинство детей «Матерей 328» за сбыт наркотиков. Хотя сама мать уверена, что сын употреблял, но торговлей не занимался. За уменьшение срока для сына родители борются уже четыре года, однако последнее решение Верховного суда не оставило надежды, передает "Белсат"





«Мы с 2015 года боремся, стараемся достучаться до руководства, до Генпрокуратуры, до Верховного суда, чтобы были справедливые приговоры. Повсюду были отписки. Мы не говорим, что наши дети не виноваты, и что надо их просто выпустить. Но они уже свое отсидели. Мы не говорим, что нужно сделать какую-то стопроцентную амнистию, когда люди по несколько раз попадались, но на первый раз давать такие страшные сроки, это просто абсурд. Это не год, и не два. Я никогда не смирюсь с обвинением, что мой ребенок сбывал наркотики. Он наркопотребитель.





Употребил эту дрянь, как и многие в свое время. Сидит уже 4 года в тюрьме. Судья «пожалел», конечно. 11 лет лишения свободы 19-летнему юноше», – рассказывает Людмила





«Мое обращение о голодовке в райисполкоме не приняли»





Фото: Василий Молчанов/Белсат





Людмила пыталась вчера зарегистрировать в Лидском райисполкоме свое обращение и расписку о добровольной голодовке, однако в заведении ответили, что не знают, что с этим обращением делать.





«Меня приняли, но мое обращение не зарегистрировали. Сегодня я пойду опять туда. Весь интернет шумит, что я голодаю, а в райисполкоме меня как бы и нет. Потом скажут, что мы тебя не знаем. Мне прямо сказали, что не понимают, что я от них хочу, и как мне можно помочь. Сегодня я отправила заказное письмо на имя президента, чтобы он принял меня лично, как мать. Я, конечно, хочу донести проблему всех, что делается по этой статье, почему сажают людей на такие сроки.









Я хочу рассказать президенту нашу правду, а не ту, которую ему доносят.





Когда я пришла в райисполком, меня сначала встретили со злостью, но, когда услышали мою судьбу и мою беду, они поняли, что что-то здесь не так. Мы же нормальные люди, цивилизованные. Мы просто хотим, чтобы нас услышали», – говорит Людмила Лапко.





На голодовку женщина специально переехала в дом своей матери, чтобы никто больше не мешал. Как сообщает Людмила, организм уже начинает давать сбой.





«Я не думала, что организм начнет так быстро реагировать на мою голодовку. Однако морально сложнее, чем физически. Я просто боюсь, чтобы сыну в тюрьме не стало еще хуже. Но другого выхода у меня нет. Я никогда не оправдывала своего сына и не оправдываю, но 11 лет тюрьмы в 19 лет за потребление спайсов, которые были ранее официально разрешены?», – говорит Людмила.





Фото: Василий Молчанов/Белсат





Как сообщила женщина, на выходных к ней присоединится еще одна мать, которая не подавала официального обращения в райисполком.