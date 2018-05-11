Однобокое правосудие. Кто ответит за деяния коров?

Виктор Анисько отказался возместить ущерб ветерану труда. Александр Карпович пытается добиться справедливости в судах. Дело плевое, но уже дело принципа.





Часть 2 статьи 933 Гражданского кодекса устанавливает «презумпция виновности»: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». Почему-то и судья Клецкого района Тимошко В.Ч., и судьи Минского областного суда Короткевич В.В., Мисник Е.М., Дунаева М.Ч. в упор игнорируют положение Гражданского кодекса.

Виктор Анисько ничем не доказал отсутствие своей вины. Наоборот, мужчина сам чинил забор без разрешения Карповича. Это ли не признание вины?





К слову, не так давно Виктора Карповича оштрафовали за прокладку дорог по посевам хозяйства ОАО «Щепичи-агро», в котором он работает.





Как говорилось, дело плевое: по закону следовало бы взыскать с Виктора Анисько, чьи коровы повредили забор, порядка 230 рублей на ремонт забора. И поставить в одной из многих деревенских войн жирную точку.





Но судьи как по сговору решили иначе. Остается открытым вопрос: почему?





Надо отметить, что Минский областной суд практически не отменяет решения районных судов, даже в полностью абсурдных ситуациях… Работая правовым инспектором в профсоюзе РЭП, я убедился в том на собственном опыте.





Например, суд Борисовского района вынес решение о взыскании с руководителей филиала «Спецавтотехника» УП «Жилье» ущерба за перерасход топлива, которое допустили водители «мусоровозов» в 2012 году. Минский областной суд утвердил это решение, несмотря на то, что возбуждено уголовное дело по ст.380 УК за подделку документов, а точнее – приказа на списание топлива, на основании которого рассчитан ущерб…





– Когда будет наказан виновный за подделку документов, – мы всегда сможем пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам… – заявил судья Минского областного суда А.Карпович.





К слову, виновный так и не найден, инженеры вынуждены возмещать ущерб в крупном размере. Так и платят за ущерб, который не причиняли!





Вернемся к деревенскому противостоянию. Председатель Минского областного суда Крайко В.П. на надзорную жалобу А.Карповича делает ссылки на часть 1 статьи 933 Гражданского кодекса и забывает про часть 2.





Цитирую: обязанность доказывать факты, на которые ссылаетесь как на основание своих требований, в силу ст.179 ГПК лежит на вас (на Александре Карповиче). Статья 179 гласит:





«Каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или возражений».





Виктор Анисько не предоставил доказательств того, что его коровы не ломали забор. Но судьи его защищают! Почему?





Виктор Анисько живет и работает в деревне, держит 8 коров, держит кур, свиней и другую живность. Неужели это делает его недосягаемым для правосудия?





Вернемся опять к деревенскому конфликту.





19 апреля 2018 года Александра Карповича вызвал участковый Кононович А.В. и предложил объяснить факты, изложенные в заявлении В.Анисько и Масейчик М.В.









В заявлении Масейчик М.В. требовала, чтобы Карпович оставил в покое уважаемого в «определенных кругах» Виктора Анисько, а повреждение забора другого односельчанина ее не волнует.





Разбирательство длилось 2 часа: с 19.00 до 21.00. Участковый угрожал Карповичу последствиями как со своей стороны, так и со стороны односельчан. И требовал прекратить публикации о конфликте, тем более с указанием конкретных фамилий.





Виктор Анисько написал заявление в Минскую областную прокуратуру с требованием оградить его от притязаний А.Карповича. При этом охарактеризовал Карповича как надменного и высокомерного человека и т.д. Откуда такие выводы? Ведь ни до конфликта, ни на протяжении всего противостояния сельчане практически не общаются между собой.





А началось все из-за трех пролетов погнутого коровами сетчатого забора…





Кто прав, кто виноват в данной ситуации? Если бы не бездействие местной, районной областной власти, судей и прокуроров, конфликт еще пылал бы или о нем давно уже забыли?