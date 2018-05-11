Kyky.org рассказывает самое главное о перспективах образования в Беларуси.





Как определяют число мест на специальность





В Беларуси работает электронная система «Заказ», куда работодатели вносят прогнозную потребность в кадрах. Согласно этим прогнозам, в текущем году бюджетный прием сокращен по экономическим и юридическим специальностям на 10% и будет сокращаться еще больше.

Также будут меньше принимать на ряд гуманитарных специальностей: журналистика, историко-философский блок, международные отношения. По технико-технологическим специальностям сокращений не будет, по IT даже увеличиват набор — готовили около 6000 человек, будет еще где-то плюс 300.





Пришло время готовить межпредметников, а не чистых гуманитариев или технарей. Кроме этого, есть атлас перспективных профессий с учетом тенденций в мировой экономике. Что-то там может показаться смешным, но фактически сегодня специалистов по востребованным в будущем профессиям не готовят не только у нас, но и нигде в мире. Да просто нет преподавателей, например, по специальности «архитектор живых строительных систем».





Про методику





Тех, кто использует устаревшую систему лекций и семинаров, следует постепенно заменять передовыми преподавателями, которые используют современные подходы: деловые игры, выездные занятия, диалоговые формы и прочее. Также управление дает рекомендации, чтобы практико-ориентированная подготовка была и углублялась, чтобы привлекались люди из реального сектора. Финансируются стажировки преподавателей за рубежом, начинается привлечение иностранных специалистов из таких стран, как Германия, Россия, Япония, Корея.









Про баллы на ЦТ





15 баллов на ЦТ — это не 15% от усвоенного за 11 лет школьного материала. При исчислении общей суммы алгоритм подсчета насчитывает человеку баллы в зависимости от сложности заданий, а не просто из количества сделанных. С 2019 года планируется перейти на более понятную систему, когда балл на ЦТ — например, 70 — будет соответствовать 7 баллам в школе. Соответственно, и проходной балл повысится.





Про школьников





Возможно, не все школьники смогут получать аттестат — таким будет дорога в учреждения профтехобразования, где они смогут, дошлифовав свои общие знания, получить специальность. В университет сразу поступить они не смогут.





Также разрабатывается и будет налажена система профессиональной ориентации, когда во время учебы школьник сможет примерить на себя определенные профессии из взрослой жизни.





Про зарплаты





Университетский преподаватель должен зарабатывать как минимум больше, чем в среднем по отрасли, для которой он готовит кадры. Но, как и в других сферах, расти зарплаты могут только в соответствии с экономикой.





Про распределение





Возможно, в перспективе будет так, что обязательным распределение останется в основном для учителей и медиков, прорабатывается также вариант, когда распределением смогут воспользоваться платники — тогда им будет присвоен статус молодого специалиста со всеми льготами. Но надо исходить из потребностей экономики и думать не только над безусловным выполнением положения, но и над сохранением того позитивного, что у имеется в нашей системе.





Про беларуский язык





Отмечу, что у нас отдельные специальности преподаются на беларуском языке полностью.

Но университет, прежде всего, призван подготовить человека для работы. А что с беларускоязычными инженерами, насколько они нужны работодателям? Готовы ли с ними работать?