Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Синоптики рассказали, когда в Беларуси пройдут дожди

В субботу будет без осадков. Ночью и утром +4…+10, во второй половине дня +19…+24. В Минске — +20…+22.

13 мая, в воскресенье, ночью по Гомельской, а днем и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +6…+12, днем от +16 ° С по юго-востоку страны до +24°С по северо-западу. В Минске — +19…+21, кратковременный дождь.

14 мая, в понедельник, по большей части страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +6…+11, максимальная днем от +15°С по юго-востоку до +22°С по северо-западу страны.


Источник: "Наша Нива"
18:30 11/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё