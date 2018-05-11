Синоптики рассказали, когда в Беларуси пройдут дожди
В субботу будет без осадков. Ночью и утром +4…+10, во второй половине дня +19…+24. В Минске — +20…+22.
13 мая, в воскресенье, ночью по Гомельской, а днем и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +6…+12, днем от +16 ° С по юго-востоку страны до +24°С по северо-западу. В Минске — +19…+21, кратковременный дождь.
14 мая, в понедельник, по большей части страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +6…+11, максимальная днем от +15°С по юго-востоку до +22°С по северо-западу страны.
Источник: "Наша Нива"
18:30 11/05/2018
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