Поводом для встречи стал инцидент, который произошел накануне. 9 мая к Аркадию Моисеевичу пришли из военкомата и поздравили с Днем Победы, вручив сухпаек. В коробке лежали банка тушенки, пара банок гречневой каши, несколько пакетиков чая, сахара, а также упаковка печенья, срок годности которого истек 1 апреля.





В беседе с TUT.BY военком Брестской области назвал этот случай недоразумением.









— Эти пайки комплектовались еще в феврале к 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь. Никто не предполагал, что у продуктов истек срок давности, — посетовал Евгений Станиславович.





По словам собеседника, этот подарок носил символический характер:





— Всегда существовал у ветеранов и солдат такой принцип: делиться последним сухпайком, последней банкой тушенки. (…) Это сувенирный набор, который мы дарим всем ветеранам Вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной войны. То, что у печенья оказался истекшим срок годности, нам, конечно же, неприятно.





Областной военный комиссар рассказал, что, как только узнал о произошедшем, посетил ветерана и принес свои извинения.





Кроме того, областной военкомат еще раз поздравил Аркадия Бляхера с Днем Победы и подарил ему ЖК-телевизор.





По информации TUT.BY, в Брестской области на 9 мая 2018 года проживают 1079 ветеранов Великой Отечественной войны. Все ли они получили одинаковые сухпайки в подарок, еще предстоит выяснить военкомату.