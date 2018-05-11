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Военкомат извинился и подарил телевизор ветерану, которого поздравили с 9 Мая просроченным печеньем

10 мая брестский областной военкомат еще раз поздравил ветерана Аркадия Бляхера, который прошел от Сталинграда до Берлина, с Днем Победы и вручил ему современный ЖК-телевизор.

Об этом TUT.BY сообщил военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев.

Поводом для встречи стал инцидент, который произошел накануне. 9 мая к Аркадию Моисеевичу пришли из военкомата и поздравили с Днем Победы, вручив сухпаек. В коробке лежали банка тушенки, пара банок гречневой каши, несколько пакетиков чая, сахара, а также упаковка печенья, срок годности которого истек 1 апреля.

В беседе с TUT.BY военком Брестской области назвал этот случай недоразумением.


— Эти пайки комплектовались еще в феврале к 100-летию Вооруженных сил Республики Беларусь. Никто не предполагал, что у продуктов истек срок давности, — посетовал Евгений Станиславович.

По словам собеседника, этот подарок носил символический характер:

— Всегда существовал у ветеранов и солдат такой принцип: делиться последним сухпайком, последней банкой тушенки. (…) Это сувенирный набор, который мы дарим всем ветеранам Вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной войны. То, что у печенья оказался истекшим срок годности, нам, конечно же, неприятно.

Областной военный комиссар рассказал, что, как только узнал о произошедшем, посетил ветерана и принес свои извинения.

Кроме того, областной военкомат еще раз поздравил Аркадия Бляхера с Днем Победы и подарил ему ЖК-телевизор.

По информации TUT.BY, в Брестской области на 9 мая 2018 года проживают 1079 ветеранов Великой Отечественной войны. Все ли они получили одинаковые сухпайки в подарок, еще предстоит выяснить военкомату.


18:14 11/05/2018






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