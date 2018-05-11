9 февраля судебные-психиатрическая экспертиза постановила: Александр Е. во время совершения преступлений находился в состоянии беспамятства. Это, однако, не повлияло на изменение меры пресечения. Он остается в СИЗО. Кроме проблем с психикой, у заключенного заболевание толстого кишечника.





10 мая Могилевский областной суд начал рассмотрение уголовного дела. Совершенные обвиняемым «общественно опасные действия» подпадают под санкции 1 части 130-й и 339-й статей Уголовного кодекса с максимальным наказанием до пяти лет. Судья Ирина Теплова должна решить вопрос о применении в отношении обвиняемого принудительных мер безопасности и лечения. Диагноз Александра, который сам на процессе не присутствует, не называется.





Его интересы защищают адвокат и отец Юрий Я., имеющий тридцатилетний стаж службы в Министерстве внутренних дел.









Следствие: пропагандировал радикальный ислам





По данным следствия, Александр пропагандировал идеи радикального ислама, нацизма и фашизма. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он разместил материалы, признанные в Беларуси экстремистскими. Будучи студентом Белорусского института правоведения, он рисовал в различных аудиториях в присутствии студентов рисунки, которые символизировали идеи радикального ислама, во время лекций выкрикивал «Аллах акбар», а также включал на своем телефоне аудиофайлы, пропагандирующие идеи нацизма и расизма.





В эпизоде с хулиганством, по версии следствия, Александр, «демонстрируя вседозволенность и безнаказанность своих действий, пренебрежительное отношение к общественным правилам поведения» ударил ногой по двери, которой нанес телесные повреждения двум однокурсницам. Обе девушки признаны потерпевшими. Материальных претензий к своему обидчику они не имеют. Побоев не снимали. О происшествии сообщили администрации института в докладной записке.





Мать: увлечение религиями помогало сыну снять эмоциональное напряжение

Родители содержание сына в тюрьме называют «антигуманным, бесчеловечным и с юридической точки зрения необоснованным». Заявляют, что задержание Александра произошло «с грубыми нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса». Утверждают, что это зафиксировано в материалах дела. Ходатайствуют, чтобы содержание в СИЗО заменили на домашний арест или перевели его в специальное медицинское учреждение. Они настаивают: тюрьма ухудшит состояние психического здоровья сына.





Медикаменты, говорила на суде мать обвиняемого Тамара Е., она регулярно носит в тюрьму, так как таких препаратов там нет. Женщина 45 лет отработала в медицине.





«9 февраля было получено заключение судебно-психиатрической экспертизы, что мой сын не осознавал своих поступков, и с ним прекращаются все процессуальные действия. Почему ни следователь, ни прокуратура мне не разрешили повидаться с сыном, чтобы определить его состояние? С 15 декабря он содержится в камере-одиночке. Для телевизора в камере нет технических условий. Периодики у него нет. Почему не изменяют ему меру пресечения? Каким образом он помешает следствию?» — спрашивала суд женщина.





Суд не удовлетворил ходатайство о свидании заключенного с матерью. Этот вопрос будет решен, после того как дело будет рассмотрено по существу.





Отец заявил, что следователь не пожелал изменить меру пресечения для сына, так как «ему так проще работать с ним».





По словам матери, психическое заболевание сыну диагностировали в 2011 году, и, пока психиатры из Минска ему не подобрали лекарств, его часто госпитализировали в стационаре. В последнее время он находился на амбулаторном лечении. Медики советовали ему расслабляться, выражая словами то, что он держал в себе.





Увлечение религиями, считает женщина, помогало сыну снимать эмоциональное напряжение. Кроме увлечения исламом, Александр ходил к православным и католикам. Перед тем, как принять лекарство, читал молитвы и исполнял религиозные ритуалы. Надеялся, что, как и православие с католицизмом, ислам ему тоже поможет победить болезнь.





По мнению свидетеля, интерес сына к фашизму проявился после того, как преподавательница института после сдачи им на «отлично» экзамена предложила написать научную студенческую работу о фашистском движении на современном этапе.





Она допустила, что часть материалов на страницу сына в социальной сети могли выложить его друзья, которые приходили к нему в гости. Они также были пациентами психиатрической клиники.





Происшествие с одногруппницами, по мнению женщины, было вызвано тем, что Александр из-за заболевания кишечника боялся остаться в закрытой аудитории без туалета. Поэтому, доказывала она, он бросился к двери, чтобы ее не заперли, но споткнулся и ударился о дверь. Так и были нанесены травмы девушкам. Когда она встретилась с одногруппниками, то девушки не вспомнили инцидента, настаивала мать заключенного.









Оперативник: была угроза, что фигурант повторит поступок Казакевича





Задержали Александра 15 декабря 2017 года сотрудники управления борьбы с организованной преступностью при силовой поддержке ОМОНа. Суду давал показания старший уполномоченный управления. По его словам, публикации на странице фигуранта привлекли внимание, потому что были в перечне экстремистских. По словам милиционера, такими их признали суды в Беларуси.





Содержание страницы обвиняемого милиционер охарактеризовал как «полная каша».





В ходе проверки, говорил он, выяснилось, что из института на владельца сайта не однократно писали жалобы в КГБ, чтобы были приняты меры реагирования. На странице размещалась информация с угрозами в адрес одного из преподавателей института, а «в ходе обыска был изъят ритуальный нож с нанесенными на нем ритуальными рисунками».





«Не исключено было, что фигурант мог повторить «подвиг» Казакевича, который пришел с бензопилой в минский торговый центр «Европа» и совершил убийство», — утверждал сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью.





По его словам, вспышки агрессии Александра неоднократно фиксировались администрацией вуза. Их милиционер объяснил болезнью обвиняемого.





«Тем не менее родители пытались его адаптировать в общество», — сказал он, говоря об обучении Александра в институте.





С Александром милиционер встретился, когда его задерживали. По его словам, фигурант отказался давать показания.





Одногруппники «просили администрацию, чтобы исключили Александра из группы»





В первый день процесса дали показания суду двое студентов, которые учились вместе с Александром. Его поведение они называли агрессивным и неадекватным. Агрессия проявлялась в виде угроз «убить, сжечь евреев, масонов, а также жителей Донбасса». На агрессивное поведение одногруппника студенты старались не обращать внимания. После агрессивных выпадов, говорили они, наступал спокойный период.





Студенты говорили, что на занятия Александр приходил с Кораном и ежедневно выкрикивал «Аллах акбар». Заявлял, что считает себя мусульманином. Он не скрывал, что увлекается идеями неофашизма и радикального ислама. В аудиториях на доске рисовал свастику. Студенты говорили, что группа обращалась к администрации института, чтобы Александра исключили, так как «он мешал учебному процессу».





Со слов студентов, по просьбе администрации они записывали на видео поведение однокурсника. Вспомнили, что в один из дней Александр включил в актовом зале «эсэсовский гимн», записанный на телефоне, и маршировал под него. Кто-то из студентов записал это на видео и выложил в YouTube с надписью «Так учимся!»









Допрошенные в суде студенты признались, что из любопытства посещали страницу сокурсника, но не задерживались на ней.





Одна из пострадавших студенток в инциденте с дверью объяснила свое нежелание фиксировать побои тем, что считала повреждения незначительными. У девушки был травмирован палец. Ее однокурснице дверь ударила по лицу и ноге. Она тоже не пошла к медикам. Отец Александра советовал девушкам воспользоваться медицинской помощью. Они же написали докладную на однокурсника и просили администрацию, чтобы он на занятия приходил с родителями.





На просьбу суда пояснить, в чем проявилась пропаганда Александром нацизма, фашизма и радикального ислама, студенты внятно объяснить не смогли.





Рассмотрение дела продолжится 15 мая. Суд допросит еще одну пострадавшую студентку, а также свидетелей.