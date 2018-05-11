Изменения предусмотрены законопроектом «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», согласно которому удостоверения старого образца предлагается признавать недействительными с 1 января 2020 года. «Регулярно сотрудники ГАИ выявляют факты подделки либо предоставления подложных водительских прав. В подавляющем большинстве, из-за минимальных средств защиты, это касается водительских удостоверений старого образца — так называемых бессрочных. Такие документы выдавались на территории республик бывшего СССР, а также в Беларуси до 1995 года. На подобные преступления, как правило, решаются те, у кого нет прав и кто не прошел соответствующее обучение, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», — отметили в ГАИ.









Кроме того, возникают определенные затруднения и при проверке таких удостоверений, так как сведения о них отсутствуют в информационных системах МВД. При этом выданные несколько десятилетий назад права иногда не позволяют идентифицировать водителя.





«Важен и вопрос обеспечения должного контроля за прохождением обладателями таких удостоверений обязательного медицинского переосвидетельствования. Ежегодно в республике происходит ряд ДТП из-за плохого самочувствия водителей. Сейчас наличие медицинской справки о годности к управлению проверяется в основном при возврате прав и (или) талона к нему после изъятия, а также при их обмене», — пояснили в ГАИ.





Учитывая, что талон к водительскому удостоверению в этом году будет упразднен, эффективность такого контроля у водителей со старыми удостоверениями значительно снизится. «Практика показывает, что обладатели бессрочных прав зачастую игнорируют процедуру медицинского переосвидетельствования, в связи с чем возрастают риски совершения ими ДТП из-за ухудшения здоровья. Кроме того, в зарубежных странах выданные в СССР права признаются недействительными», — обратили внимание в Госавтоинспекции.