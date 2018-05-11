Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В один день в Гродно задержали сразу двух эксгибиционистов

7 мая в Гродно было возбуждено два уголовных дела по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство».

На территории Ленинского и Октябрьского района граждане пренебрегая всеми устоями общества, демонстрировали свои гениталии прохожим, сообщили в УВД. И если в первом случае в качестве потерпевшей стороны выступали представительницы слабого пола 1953 и 1971-го годов рождения, то во втором потерпевшей стала ученица пятого класса.

Как показывает статистика, зачастую подобного рода преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Собственно данные случаи не стали исключением.


Первый инцидент произошел вблизи дома по улице Центральной. Там мужчина 1958 года рождения прогуливался по улице в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине стало одиноко, и он решил познакомиться с представительницей слабого пола. Однако разговоры с пьяным гражданином не нравились девушкам. Поэтому мужчина решил, что если выставит на обзор свои гениталии, то фанаток у него сразу прибавиться. Вот только представительницам слабого пола такой жест не понравился, и две потерпевшие 1953 и 1971 годов рождения сообщили о хулиганстве в правоохранительные органы. Приметы подозреваемого были переданы правоохранителям и его быстро задержали сотрудники департамента охраны.

Второй инцидент произошел вблизи дома по улице Советской. Там у молодого человека 1990 года рождения на почве употребления алкоголя возник конфликт с другим гражданином. Чтобы как-то придать вес своим словам мужчина решил показать то, чем его наградила природа. Вот правда рядом стояла несовершеннолетняя жительница областного центра, которая и стала потерпевшей. О преступлении поступило сообщение в правоохранительные органы, подозреваемый задержан.

16:02 11/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё