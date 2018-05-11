В один день в Гродно задержали сразу двух эксгибиционистов

На территории Ленинского и Октябрьского района граждане пренебрегая всеми устоями общества, демонстрировали свои гениталии прохожим, сообщили в УВД . И если в первом случае в качестве потерпевшей стороны выступали представительницы слабого пола 1953 и 1971-го годов рождения, то во втором потерпевшей стала ученица пятого класса.





Как показывает статистика, зачастую подобного рода преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Собственно данные случаи не стали исключением.









Первый инцидент произошел вблизи дома по улице Центральной. Там мужчина 1958 года рождения прогуливался по улице в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине стало одиноко, и он решил познакомиться с представительницей слабого пола. Однако разговоры с пьяным гражданином не нравились девушкам. Поэтому мужчина решил, что если выставит на обзор свои гениталии, то фанаток у него сразу прибавиться. Вот только представительницам слабого пола такой жест не понравился, и две потерпевшие 1953 и 1971 годов рождения сообщили о хулиганстве в правоохранительные органы. Приметы подозреваемого были переданы правоохранителям и его быстро задержали сотрудники департамента охраны.





Второй инцидент произошел вблизи дома по улице Советской. Там у молодого человека 1990 года рождения на почве употребления алкоголя возник конфликт с другим гражданином. Чтобы как-то придать вес своим словам мужчина решил показать то, чем его наградила природа. Вот правда рядом стояла несовершеннолетняя жительница областного центра, которая и стала потерпевшей. О преступлении поступило сообщение в правоохранительные органы, подозреваемый задержан.