Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Евросоюз выделит 130 тысяч евро на белорусских собак

Для сотрудников организуют обучение, а для перемещения собак закупят специальный транспорт.

Между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС подписан грантовый контракт. Документ называется "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша".


Как сообщает belta.by, общий вклад ЕС составит около 220 тысяч евро, из которых для Беларуси выделено около 130 тысяч.

Также сообщается, что для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши будет организовано обучение и закуплен специальный транспорт для перемещения служебных собак. Сейчас ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта.

Проект направлен на борьбу с организованной преступностью, недопущение криминальной деятельности и перемещения через границу контрабанды.

15:33 11/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё