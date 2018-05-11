Евросоюз выделит 130 тысяч евро на белорусских собак

Между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Польши от лица ЕС подписан грантовый контракт. Документ называется "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша".









Как сообщает belta.by, общий вклад ЕС составит около 220 тысяч евро, из которых для Беларуси выделено около 130 тысяч.





Также сообщается, что для сотрудников кинологических служб Беларуси и Польши будет организовано обучение и закуплен специальный транспорт для перемещения служебных собак. Сейчас ведется работа по подготовке документов на регистрацию проекта.





Проект направлен на борьбу с организованной преступностью, недопущение криминальной деятельности и перемещения через границу контрабанды.