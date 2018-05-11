Житель Новополоцка вышел голый на балкон - возбуждено уголовное дело

В милицию обратились местные жители, которые сообщили о голом мужчине, расхаживающим по балкону на первом этаже дома на Молодежной улице. Голова эксгибициониста при этом была замотана шторой.





Из ГОВД на место происшествия выслали наряд, милиционеры выяснили, что на балконе находился хозяин квартиры, мужчина был пьяным. Он объяснил сотрудникам внутренних органов, что давно испытывал желание совершить подобный поступок, а теперь, выпив для храбрости, решил продемонстрировать посторонним своем обнаженное тело.



