Житель Новополоцка вышел голый на балкон - возбуждено уголовное дело
На День Победы в Новополоцке милиция задержала горожанина, который находился на балконе своей квартиры без одежды.
В милицию обратились местные жители, которые сообщили о голом мужчине, расхаживающим по балкону на первом этаже дома на Молодежной улице. Голова эксгибициониста при этом была замотана шторой.
Из ГОВД на место происшествия выслали наряд, милиционеры выяснили, что на балконе находился хозяин квартиры, мужчина был пьяным. Он объяснил сотрудникам внутренних органов, что давно испытывал желание совершить подобный поступок, а теперь, выпив для храбрости, решил продемонстрировать посторонним своем обнаженное тело.
В результате в отношении новополочанина за эксгибиционистскую выходку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», об этом «ННВ» сообщили в УВД Витебского облисполкома.
14:30 11/05/2018
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