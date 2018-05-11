– Утром 20 апреля 2018 г. при закрытии дверей автобуса «МАЗ» и возобновлении движения от остановочного пункта на пр. Партизанском оказалась зажата рука входившего в салон 60-летнего пассажира. Это привело к тому, что мужчина упал и получил телесные повреждения, – рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.









По данным следствия, водитель позвонил в скорую помощь и сотрудникам своего предприятия. Последние отвезли пострадавшего домой до прибытия на место медицинских работников. О случившемся в правоохранительные органы никто не сообщил.





Из-за ухудшения самочувствия пассажир спустя несколько часов обратился за медицинской помощью и был госпитализирован с травмой головы и переломами костей. По сообщению из больницы следователи провели проверку. Изъяты записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей инцидент с травмированием пассажира. Проведены осмотры места происшествия, опрошены очевидцы, назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская, автотехническая и трасологическая экспертиза.





В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь.





В УСК по Минску добавили, что в ходе расследования выяснят причины и условия, способствовавшие происшествию, а также обстоятельства сокрытия данного факта должностными лицами предприятия.