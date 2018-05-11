Выпускникам разрешили встречать рассвет только с милиционером
9-10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для 11-классников. Чиновники рассказали, что можно делать в этот день.
Накануне их председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко пояснила агентству "Минск-Новости", какие традиции есть при праздновании выпускных вечеров.
По ее словам, выпускные проводятся непосредственно в школах и гимназиях.
"Мы придерживаемся традиции, которая существовала в городе не одно десятилетие: аттестат — документ государственного образца об общем среднем образовании — вручается выпускнику в стенах школы, где он учился. Кроме того, это вопрос безопасности", — заявила Киндиренко.
Чиновница говорит, что уже отработана система сотрудничества с милицией, МЧС и медиками, чтобы гарантировать безопасное пребывание детей.
Что касается традиции встречать рассвет, то выпускников должны сопровождать педагоги и родители, а также милиционер, закрепленный за конкретным учебным заведением.
13:24 11/05/2018
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