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Выпускникам разрешили встречать рассвет только с милиционером

9-10 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера для 11-классников. Чиновники рассказали, что можно делать в этот день.

Накануне их председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко пояснила агентству "Минск-Новости", какие традиции есть при праздновании выпускных вечеров.

По ее словам, выпускные проводятся непосредственно в школах и гимназиях. 

"Мы придерживаемся традиции, которая существовала в городе не одно десятилетие: аттестат — документ государственного образца об общем среднем образовании — вручается выпускнику в стенах школы, где он учился. Кроме того, это вопрос безопасности", — заявила Киндиренко. 

Чиновница говорит, что уже отработана система сотрудничества с милицией, МЧС и медиками, чтобы гарантировать безопасное пребывание детей.

Что касается традиции встречать рассвет, то выпускников должны сопровождать педагоги и родители, а также милиционер, закрепленный за конкретным учебным заведением.

13:24 11/05/2018






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