Выпускникам разрешили встречать рассвет только с милиционером

Накануне их председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко пояснила агентству "Минск-Новости" , какие традиции есть при праздновании выпускных вечеров.





По ее словам, выпускные проводятся непосредственно в школах и гимназиях.





"Мы придерживаемся традиции, которая существовала в городе не одно десятилетие: аттестат — документ государственного образца об общем среднем образовании — вручается выпускнику в стенах школы, где он учился. Кроме того, это вопрос безопасности", — заявила Киндиренко.





Чиновница говорит, что уже отработана система сотрудничества с милицией, МЧС и медиками, чтобы гарантировать безопасное пребывание детей.





Что касается традиции встречать рассвет, то выпускников должны сопровождать педагоги и родители, а также милиционер, закрепленный за конкретным учебным заведением.