Как сообщили газете «Голас часу» в Малоритском отделе Следственного комитета, по заверениям фигурантов дела, у них любовь, все происходило по обоюдному согласию и в будущем они намерены пожениться.





Между тем, по законодательству Беларуси, половая свобода наступает с 16 лет, подчеркнул Дмитрий Струнец.





Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 4 года лишения свободы.