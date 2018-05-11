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"У нас любовь". На жителя Кобринского района завели уголовное дело за связь с 15-летней

20-летний мужчина подозревается в половой связи с 15-летней жительницей Малоритского района.

Как сообщили газете «Голас часу» в Малоритском отделе Следственного комитета, по заверениям фигурантов дела, у них любовь, все происходило по обоюдному согласию и в будущем они намерены пожениться.

Между тем, по законодательству Беларуси, половая свобода наступает с 16 лет, подчеркнул Дмитрий Струнец.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 4 года лишения свободы.

13:17 11/05/2018






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