"У нас любовь". На жителя Кобринского района завели уголовное дело за связь с 15-летней
20-летний мужчина подозревается в половой связи с 15-летней жительницей Малоритского района.
Как сообщили газете «Голас часу» в Малоритском отделе Следственного комитета, по заверениям фигурантов дела, у них любовь, все происходило по обоюдному согласию и в будущем они намерены пожениться.
Между тем, по законодательству Беларуси, половая свобода наступает с 16 лет, подчеркнул Дмитрий Струнец.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 4 года лишения свободы.
13:17 11/05/2018
Загрузка...