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"Белтелеком" попросил отключать модемы во время грозы

Оператор связи «Белтелеком» напомнил, что гроза может нарушить работу домашнего модема или ТВ-приставки. Специалисты технической поддержки компании рекомендуют отключать во время грозы эти устройства.​

«Метеорологические явления создают электромагнитный импульс, появляется мощная широкополосная помеха, воздействующая как на работу беспроводных приборов (Bluetooth, Wi-Fi), так и на работу электрических сетей», — говорится в сообщении компании.

Среди общих рекомендаций на время грозы — отключить электроприборы, а при возможности — и электропитание, закрыть окна и форточки.

«Специалисты технической поддержки РУП „Белтелеком“ рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки. Не сделав этого, после непогоды вы можете заметить, что оборудование не работает. Попробуйте включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. Если эти действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании для замены приставки или модема», — пишут специалисты.

Представители компании напомнили, что пункт о грозе есть в «Порядке оказания услуг», с которым соглашаются все абоненты компании: «во избежание повреждений оконечного оборудования, предоставленного оператором, вызванных влиянием метеорологических явлений (грозовые разряды и т.п.), абонент должен выключать оконечное оборудование из сети электропитания при возникновении таких явлений».


42.tut.by
13:16 11/05/2018






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