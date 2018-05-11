"Белтелеком" попросил отключать модемы во время грозы

«Метеорологические явления создают электромагнитный импульс, появляется мощная широкополосная помеха, воздействующая как на работу беспроводных приборов (Bluetooth, Wi-Fi), так и на работу электрических сетей», — говорится в сообщении компании.





Среди общих рекомендаций на время грозы — отключить электроприборы, а при возможности — и электропитание, закрыть окна и форточки.





«Специалисты технической поддержки РУП „Белтелеком“ рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки. Не сделав этого, после непогоды вы можете заметить, что оборудование не работает. Попробуйте включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. Если эти действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании для замены приставки или модема», — пишут специалисты.





Представители компании напомнили, что пункт о грозе есть в «Порядке оказания услуг», с которым соглашаются все абоненты компании: «во избежание повреждений оконечного оборудования, предоставленного оператором, вызванных влиянием метеорологических явлений (грозовые разряды и т.п.), абонент должен выключать оконечное оборудование из сети электропитания при возникновении таких явлений».



