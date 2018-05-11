Как на ровном месте получить 3 года «домашней химии» и $2500 штрафа

Об этом случае «Кур'еру» рассказал Александр Шутко, следователь по особо важным делам Слуцкого РОСК.





Сентябрьским вечером компания молодых людей отмечала рождение ребёнка в семье одного из них. Вечеринка продолжалась уже третьи сутки. Все были «навеселе» и, когда выпивка закончилась, поехали в «Радугу» за добавкой. Было около 23 часов.





Припарковав «Мерседес», компания вышла из машины. Двое отправились за спиртным, двое остались возле авто. Иванов* сидел за рулём, двигатель не глушил.





В какой-то момент двое друзей Иванова начали в шутку бороться друг с другом, один упал прямо перед колёсами автомобиля. Это заметил сотрудник ГАИ Денис Мелешко*, который вместе с напарником дежурил в тот день. Инспектор подумал, что человека сбили, и подбежал оказать помощь.





Начало конфликта





По словам Мелешко, парень был без сознания. Пока гаишник пытался нащупать пульс и понять, что с человеком, Иванов вместе с другом объехали его и покатили в сторону пятиэта­жек по 1-му переулку 14 Партизан. Сотрудник ГАИ вместе с напарником поехали за ним.





Вскоре инспекторы догнали водителя и его друга. Мелешко попросил Иванова пойти с ним в служебный автомобиль.





Иванов стал кричать, что ничего не было, никто никуда не ехал и ему «непонятно, кто и что предъявляет».





Мелешко предупредил, что, если Иванов не согласится пройти в машину, на него наденут наручники. После отказа сотрудники ГАИ взяли Иванова под руки с двух сторон. Он вырывался. Мелешко сумел застегнуть одно кольцо наручников на левой руке Иванова. Тот стал ещё больше «брыкаться», пытался высвободить руки, выворачивался и кричал. Напарники прижали его грудью к машине, завели руки за спину, собираясь надеть правое кольцо на руку, но оно заклинило. В этот момент Иванов освободился от захвата, схватил руку Мелешко и стал кусать за запястье. Другой сотрудник ГАИ вызвал подкрепление по рации.





Иванова уложили грудью на капот. Он стал махать ногами и несколько раз ударил Мелешко (позже экспертиза подтвердила, что на теле гаишника есть телесные повреждения).





Через какое-то время Иванова всё-таки удалось посадить в машину, но тронуться с места сотрудники ГАИ не могли: задержанный толкался, пытался ногами ударить водителя, раскачивал машину.





Приехал ОМОН. Увидев микро­автобус спецотряда, Иванов притих. Из машины ГАИ к омоновцам он перешёл сам. Его увезли в больницу на освидетельствование.





В отделе милиции и больнице





В больнице Иванов отказался от алкотеста, сославшись на нестерильный мундштук. Кровь и мочу сдавать не стал. После этого его увезли в РОВД. Составленные административные протоколы подписать он тоже отказался.





В РОВД Иванов говорил, что ему плохо, болит рука, онемели кисти. Его осмотрел врач и заключил, что в госпитализации тот не нуждался. Задержанного отвели в изолятор, там он стал жаловаться на головную боль. Его осмотрел дежурный фельдшер: у Иванова было повышенное давление. Вызвали «скорую», бригада отвезла его обратно в приёмное отделение. По словам жены Иванова, он вернулся домой около 3 часов ночи.





На следующий день Иванова госпитализировали в неврологическое отделение. Там сотрудники ГАИ вручили ему под роспись постановление о привлечении к ответственности. Через несколько дней в отношении Иванова возбудили уголовное дело за оскорбле­ние представителя власти.





Что говорили обвиняемый и свидетели





Иванов свою вину признал частично. Он заявил, что был абсолютно трезв, что никого не оскорблял, не бил и никому не угрожал.





«Да, я вырывался, выкручивался, пытался освободиться, потому что у меня болела рука. Мне было больно, когда мне стали „закручивать“ руки и надели наручники», — пояснил Иванов.





В качестве свидетелей по делу проходили 30 человек. Это были и сотрудники ГАИ, которые приезжали на подкрепление, и сотрудники ОМОНа, и друзья Иванова, и очевидцы.





В том числе парень, которого якобы сбила машина, в своих показаниях писал, что никакого ДТП не было.





«Мы в шутку боролись. Друг сделал мне подсечку, я упал, а встать сам не мог, потому что „хрустнула“ коленка. Недавно у меня была травма левого колена и мне делали операцию. Сотрудник ГАИ подбежал уже после того, как меня подняли на ноги», — рассказал молодой человек.





Наказание





Суд приговорил Иванова к 3 годам ограничения свободы без отправления в исправительное учреждение открытого типа. Также Иванов выплатил штраф — 4600 рублей.





*— По причинам этического характера имена героев изменены