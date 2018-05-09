Корреспондент «ГС» пообщался с хозяином квартиры, который накануне 9 мая водрузил алые полотна на своем балконе.









Это Александр Кондратьев. Вот что он сказал о своей инициативе:









— Верховным главнокомандующим в Великой Отечественной войне был товарищ Сталин, которого в свое время все уважали, любили. Это видно и по историческим кадрам. На похоронах Сталина были сотни тысяч людей, а может, и миллион. Тогда вся страна плакала и сожалела, что ушел из жизни такой великий человек, которого уважали и враги. Флаги мы вывешиваем уже второй год.