Житель Слонима объяснил, зачем вывесил на балконе флаг с изображением Сталина
В Слониме на балконе дома №3 по улице Черняховского развеваются три флага с изображением символики бывшего Советского Союза.
Корреспондент «ГС» пообщался с хозяином квартиры, который накануне 9 мая водрузил алые полотна на своем балконе.
Это Александр Кондратьев. Вот что он сказал о своей инициативе:
— Верховным главнокомандующим в Великой Отечественной войне был товарищ Сталин, которого в свое время все уважали, любили. Это видно и по историческим кадрам. На похоронах Сталина были сотни тысяч людей, а может, и миллион. Тогда вся страна плакала и сожалела, что ушел из жизни такой великий человек, которого уважали и враги. Флаги мы вывешиваем уже второй год.
12:18 11/05/2018
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