Два минских врача сделали приложение для безопасного загара

Для одних пользователей это удобное косметическое решение, для других — профилактика заболеваний кожи.





Основная аудитория приложения — в США, Австралии и Новой Зеландии. В Штатах традиционно высок интерес к ЗОЖ-приложениям, а островным странам доставляет проблем озоновая дыра, поэтому палящее солнце для местных жителей — насущный вопрос. Белорусы тоже могут скачать приложение, но, как рассказывают Константин и Павел, даже во время путешествий люди почему-то предпочитают сгореть на солнце.





Приложение ребята выпускали своими силами. Собственных средств хватило для разработки продукта под iOS. Сейчас проект ищет инвестиции не только под другие системы, но и чтобы сделать из приложения персонализированного помощника, который бы обрабатывал данные и выдавал рекомендации.





О большой прибыли парни не помышляют. Сейчас они монетизируют приложение, чтобы элементарно окупить затраты.





— Это нишевое приложение. Люди, которым оно нужно, пользуются и будут пользоваться. Нам пишут отзывы, задают вопросы. Станет ли это массовым продуктом? Нет! Но он и не планировался как массовый, — подытожил один из основателей проекта Константин Шмелёв.