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Два минских врача сделали приложение для безопасного загара

Константин Шмелёв и Павел Чехов — по образованию врачи профилактической медицины. Обучившись дополнительно программированию, они выпустили свой первый проект — приложение HealthySun. Оно помогает человеку определить оптимальное время нахождения на солнце и не сгореть.

Для одних пользователей это удобное косметическое решение, для других — профилактика заболеваний кожи.

Основная аудитория приложения — в США, Австралии и Новой Зеландии. В Штатах традиционно высок интерес к ЗОЖ-приложениям, а островным странам доставляет проблем озоновая дыра, поэтому палящее солнце для местных жителей — насущный вопрос. Белорусы тоже могут скачать приложение, но, как рассказывают Константин и Павел, даже во время путешествий люди почему-то предпочитают сгореть на солнце.

Приложение ребята выпускали своими силами. Собственных средств хватило для разработки продукта под iOS. Сейчас проект ищет инвестиции не только под другие системы, но и чтобы сделать из приложения персонализированного помощника, который бы обрабатывал данные и выдавал рекомендации.

О большой прибыли парни не помышляют. Сейчас они монетизируют приложение, чтобы элементарно окупить затраты.

— Это нишевое приложение. Люди, которым оно нужно, пользуются и будут пользоваться. Нам пишут отзывы, задают вопросы. Станет ли это массовым продуктом? Нет! Но он и не планировался как массовый, — подытожил один из основателей проекта Константин Шмелёв. 

Dev.by
11:49 11/05/2018






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