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В Кобрине на СТО у мужчины дважды обворовали авто

Оба раза детали с машины снимали безработные отец и сын.

Сельчанин из Кобринского района пригнал неисправную машину в один из городских автосервисов. Спустя пару дней увидел, что срезана часть электропроводки и отвинчены детали подвески. В СТО сказали, что машину «обработали» двое знакомых, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина отправился к «обидчикам», и те признались, возместили ущерб и подсказали адрес скупщика лома, чтобы сельчанин смог выкупить свои запчасти.

Автолюбитель думал, что конфликт улажен, но, вернувшись еще через какое-то время на СТО, обнаружил, что с машины снято еще больше деталей. Повторный разговор с автоворами ничего не дал, и он отправился в милицию.

- Оба раза потерпевший пострадал от действий двух безработных жителей Кобрина - отца и сына, 1971 и 1997 годов рождений. Украденное мужчины сдавали как металлолом, - объяснил замначальника Кобринского РОВД, старший лейтенант милиции Артем Костечко.

Возбуждено уголовное дело, предполагается, что мошенники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в районе, пишет Kp.by.

11:27 11/05/2018






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