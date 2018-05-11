В Кобрине на СТО у мужчины дважды обворовали авто

Сельчанин из Кобринского района пригнал неисправную машину в один из городских автосервисов. Спустя пару дней увидел, что срезана часть электропроводки и отвинчены детали подвески. В СТО сказали, что машину «обработали» двое знакомых, сообщают в УВД Брестского облисполкома.





Мужчина отправился к «обидчикам», и те признались, возместили ущерб и подсказали адрес скупщика лома, чтобы сельчанин смог выкупить свои запчасти.





Автолюбитель думал, что конфликт улажен, но, вернувшись еще через какое-то время на СТО, обнаружил, что с машины снято еще больше деталей. Повторный разговор с автоворами ничего не дал, и он отправился в милицию.





- Оба раза потерпевший пострадал от действий двух безработных жителей Кобрина - отца и сына, 1971 и 1997 годов рождений. Украденное мужчины сдавали как металлолом, - объяснил замначальника Кобринского РОВД, старший лейтенант милиции Артем Костечко.



