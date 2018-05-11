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Доведение до самоубийства: в Бресте выясняют причины ЧП со школьницей

Тело девушки, выпавшей из окна на 14 этаже, было найдено в среду на парковке возле дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы, которая выпала из окна многоэтажки в Бресте, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 9 мая в районе 15:30. Прохожие обнаружили на парковке 14-этажного дома на улице Интернациональной областного центра тело 17-летней девушки. Она выпала с балкона верхнего этажа.

Как рассказал Дученко, дело возбуждено в отношении неизвестного, который при неустановленных обстоятельствах довел до самоубийства школьницу. Выясняются обстоятельства трагедии.

Сообщается, что пострадавшая была уроженкой Пинска, в Бресте она училась в областном лицее имени Машерова.

10:44 11/05/2018






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