Доведение до самоубийства: в Бресте выясняют причины ЧП со школьницей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы, которая выпала из окна многоэтажки в Бресте, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.





Трагедия произошла 9 мая в районе 15:30. Прохожие обнаружили на парковке 14-этажного дома на улице Интернациональной областного центра тело 17-летней девушки. Она выпала с балкона верхнего этажа.





Как рассказал Дученко, дело возбуждено в отношении неизвестного, который при неустановленных обстоятельствах довел до самоубийства школьницу. Выясняются обстоятельства трагедии.





Сообщается, что пострадавшая была уроженкой Пинска, в Бресте она училась в областном лицее имени Машерова.