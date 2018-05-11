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Трагедией закончилась прогулка по перилам для подростка из Гомеля

Три дня боролись гомельские медики за жизнь подростка, которого днем 7 мая достали водолазы из Сожа.

Подросток ходил по перилам на набережной и упал в Сож в Гомеле. 10 мая он умер, подтвердили Sputnik в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Мальчик 13-14 лет гулял по перилам набережной и упал в реку. Находившиеся рядом с ним друзья оперативно вызвали помощь. На место прибыли МЧС, ОСВОД, скорая и милиция. 

В течение трех минут водолаз поднял мальчика на поверхность. Однако позже местный портал "Сильные новости" писал, что семиклассника госпитализировали с диагнозом "клиническая смерть" в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

У мальчика были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, повреждение легких, повреждение почек, отек головного мозга.

В течение трех дней медики проводили весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Однако спасти подростка не удалось.

 

10:42 11/05/2018






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