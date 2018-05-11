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В Австралии совершено самое массовое убийство за 22 года

Полиция нашла тела семи человек.

Рядом с городом Маргарет-Ривер на западе Австралии полиция обнаружила тела семи убитых — трех взрослых и четырех детей. Как сообщает телеканал ABC News, это самое массовое убийство в стране за последние 22 года.

Тела погибших со следами огнестрельных ранений обнаружили утром 11 мая. Пять тел находились внутри дома, еще два — рядом с ним. На месте убийства нашли две единицы огнестрельного оружия — какого именно, не уточняется.

Полиция предполагает, что кто-то из погибших застрелил остальных, а затем покончил с собой.

В 1996 году преступник, вооруженный полуавтоматическими винтовками, убил 35 человек в австралийском городе Порт-Артур. 28-летний Мартин Брайант стрелял по людям в кафе, магазине, на парковке и улицах города, а затем захватил заложника и заперся в одном из домов. Его арестовали после 18-часового противостояния с полицией. Суд приговорил Брайанта к 35 пожизненным срокам.

После массового убийства в Порт-Артуре власти Австралии ужесточили правила владения огнестрельным оружием и запустили масштабную программу по его выкупу у жителей страны. Количество преступлений с использованием оружия значительно сократилось.

Медуза
10:05 11/05/2018






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