«Они неактивно строятся. В основном поднимают пыль, перемещают грунт. Согласно нашим исследованиям, здесь речки Волма. Если исчезнет полностью лес, то вода уйдет, и нам придется углублять наши 70-тиметровые скважины метров на 20», – рассказывает председатель правления общества «Урожай-2002» Николай Люцко.





Общество «Ветеран», где дачи бывших работников телевидения, осталось без дороги. Новые соседи, по словам дачников, из прокуратуры и службы охраны президента, пока делают коммуникации. С пенсионерами они решили не церемониться.





«Новые соседи это постоянно мат. Велели нам не выходить за калитку. Говорят, что это их территория. Муж мой им говорит: «Ну так что же делать? Стреляйте в нас тогда», – говорит пенсионерка Алла Селезнева.









Четыре года тянется переписка с чиновниками. Пока идут одни отписки. Тем временем, из-за скатывания грунта в самом низком месте после дождя скапливается вода, и таким образом затапливаются несколько наделов. На углу обществ «Лесной» и «Урожай» свалка корней деревьев, в которой поселились змеи.





«Всегда находятся какие-то идиоты, которые ни о чем не думают, никуда не смотрят. Они же ходили здесь еще пять лет назад. Что-то мерили. Ну подошли бы и спросили: «Как здесь вода? Куда течет? Куда ветер дует? Вот они здесь лес уничтожили, и теперь северный ветер постоянно. Расти же ничего не будет», –отмечает пенсионер Виктор Селезнев.





Более тридцати лет люди приводили в порядок территорию. Вокруг «Волны» только один дачник посадил сто дубов. Другие сажали березы и рябины. Теперь же на том месте время от времени ветер поднимает пыль.





«Здесь липки у нас, дубки посажены. А они: «Нет!!! Вырубайте! Нам не нужны листья и корни. Вишенка там у меня сидит, а они: «Это уже не твое!». А я говорю, что мое. Короче, надо их наказать за то, что они здесь все уничтожили», – считает Любовь Борисевич.





Дачники отмечают, что эту территорию за подписью председателя Минского облисполкома выдали 30 декабря, а постановление вступило в законную силу буквально через два дня. Но никто не верит в случайность.





«Это руководящие органы, должности… А мы кто? Мы простые люди. А простых людей не слишком уважают в нашей стране. Поставили шлагбаумы, видеокамеры, замки повесили. Пожарные не могут приехать, мусор не вывозят. Даже в суд на нас подали, что мы договоры не перезаключили. Газ мы не можем заказать», – рассказывает бывшая преподавательница Суворовского училища Тамара Клевченя.





Дачники считают, что уже бессмысленно добиваться запрета строительства и восстановления леса. Они надеются, что им хотя бы вернут дорогу и не будут чинить препятствий для спокойного отдыха.