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Белорусы, учитесь! Литовские учителя объявляют предупредительную забастовку

Литовский профсоюз работников системы образования принял решение 18 мая объявить забастовку. В акции протеста примут участие 100 школ.

Двухчасовая предупредительная забастовка вызвана тем, что не выполняются требования учителей: на 20% повысить зарплаты учителей и других работников системы образования, уменьшить число учеников в классах и группах детских садов, в коллективном соглашении договориться о ясных и конкретных принципах оплаты труда учителей, сообщает Delfi.

Профсоюз не одобряет подготовленную министерством образования модель оплаты труда учителей за ставку и обратился к руководству Литвы с требованием остановить их вступление в силу с 1 сентября 2018 года. Профсоюз считает, что новая система оплаты труда вводится поспешно, до сих пор общине не ответили на ряд вопросов.

“Очень жаль, что учителя должны предпринимать такие крайние меры в то время, когда в школах нужно сосредоточиться, ведь выпускники сдают экзамены, но мы вынуждены это делать”, – сказал  председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

Начало забастовки 18 мая – 8 ч. в школах, а в детских садах – с начала рабочего дня.

08:35 11/05/2018






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